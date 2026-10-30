Curier Județean

Un nou serviciu la dispoziția aiudenilor: Terminal de plată SelfPay la Primărie și în alte 12 locații

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

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Un nou serviciu la dispoziția aiudenilor: Terminal de plată SelfPay la Primărie și în alte 12 locații

Pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile de plată, în holul Primăriei Municipiului Aiud a fost instalat un terminal SelfPay, prin intermediul căruia puteți achita rapid și simplu o gamă variată de obligații și servicii.

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Prin intermediul terminalelor SelfPay puteți plăti:

– Taxele și impozitele locale;

– Amenzile;

– Facturile la utilități;

– Rovinieta;

– Alte taxe și servicii disponibile în sistemul SelfPay.

Un avantaj important: plata impozitelor, a taxelor și a amenzilor este necomisionabilă!

Pe lângă terminalul instalat în Primărie, aiudenii au la dispoziție alte 12 puncte de plată, amplasate în municipiul Aiud și în localitatea Sâncrai:

* Profi – Strada Transilvaniei nr. 26

* Emma Lazar Shop – Sâncrai, Strada Andrei Mureșanu nr. 65

* Profi Unirii – Strada Unirii, bl. 53

* Penny – Strada Transilvaniei nr. 74

* Trans Vinis & Co – Piața Cuza Vodă nr. 24

* CEC Bank, Agenția Aiud – Strada Tudor Vladimirescu nr. 33–37

* Florea Oil – Strada Tudor Vladimirescu nr. 55

* Lukoil – Strada Mihai Viteazul nr. 2

* Denes Suzana Elisabeta – Strada Sergent Hațegan nr. 12

* Profi Hațeganul – Strada Gheorghe Doja nr. 137

* Kaufland – Strada Gheorghe Doja nr. 137

* Lucci Store – Strada Iuliu Maniu nr. 2

Prin instalarea acestui terminal și extinderea rețelei de puncte de plată, venim în sprijinul aiudenilor, oferindu-le mai multe posibilități de a-și achita obligațiile și de a accesa servicii de plată, simplu și accesibil fără cozi la ghișeul primăriei.

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