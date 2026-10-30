Curier Județean

VIDEO | Șofer prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă: Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l. Bărbatul fost rețimut de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

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Șofer prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă: Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l. Bărbatul fost rețimut de polițiști

Un șofer a fost prins în trafic, în Blaj, cu o alcoolemie de comă. Analizele au aratat valori de 3,08 g/l și 2,84 g/l, iar bărbatul fost rețimut de polițiști.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 octombrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

În seara zilei de 28 octombrie 2026, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe strada Eroilor, din municipiul Blaj, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 59 de ani.

Bărbatului i-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat. În vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Blaj, unde, în urma prelevării și prelucrării mostrelor biologice, au rezultat valorile de 3,08 g/l alcool pur în sânge, la prima probă, respectiv 2,84 g/l alcool pur în sânge, la a doua probă.

În vederea dispunerii măsurilor legale, bărbatul va fi prezentat, în cursul zilei de azi, 30 octombrie 2026, procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate.

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