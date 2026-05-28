Șofer de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, REȚINUT de polițiști: A fost prins la volan, deși avea dreptul de conducere anulat

Un șofer de 62 de ani, din Crăciunelu de Jos, a fost reținut de polițiști după ce a fost prins la volan cu dreptul de conducere anulat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Crăciunelu de Jos.

În după-amiaza zilei de 27 mai 2026, în jurul orei 18.50, polițiștii au oprit, pentru control, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 62 de ani.

În urma verificărilor efectuate de către polițiști, a reieșit că bărbatul are anulat dreptul de conducere.

Cercetările sunt continuate.

