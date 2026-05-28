Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori
Proiectul noii legi a salarizării, pus în dezbatere publică luni de Ministerul Muncii, nu mai include indemnizația de dirigenție acordată profesorilor. În prezent, cadrele didactice care ocupă funcția de diriginte beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.
Documentul prezentat luni, 26 mai, de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, conține mai multe sporuri și majorări pentru personalul din educație, însă sporul de dirigenție nu mai este menționat.
Ministrul a declarat că noua lege nu va duce la scăderea salariilor și că veniturile angajaților din sistemul public vor fi păstrate.
Ce sporuri apar în noul proiect al legii salarizării
Deși indemnizația pentru dirigenție lipsește din documentul pus în consultare publică, proiectul prevede alte tipuri de sporuri pentru profesori și personalul didactic.
Printre acestea se află:
-sporuri între 5% și 15% pentru profesorii care predau simultan la mai multe clase;
-majorări pentru cadrele didactice care coordonează practica pedagogică a viitoarelor educatoare și învățători;
-sporuri de până la 15% pentru profesorii care lucrează în localități izolate;
-majorări pentru personalul din învățământul special și special integrat.
În actuala legislație, articolul 8 din Legea-cadru nr. 153/2017 prevede clar că profesorii diriginți, învățătorii, educatoarele și profesorii pentru învățământ primar și preșcolar primesc o majorare de 10% a salariului de bază.
Eliminarea acestei prevederi din noul proiect a stârnit deja discuții în rândul profesorilor și sindicatelor din educație.
Noua lege a salarizării, amânată de mai multe ori
Legea salarizării unitare reprezintă unul dintre jaloanele importante asumate de România prin PNRR și ar trebui finalizată până la începutul verii lui 2026.
Deși inițial trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie 2024, proiectul a fost amânat în repetate rânduri în contextul alegerilor și al negocierilor dintre Guvern și sindicate.
În timpul grevei generale din educație din 2023, profesorilor li s-a promis că noua lege va include creșteri salariale importante și o nouă grilă de salarizare pentru debutanți.
La acel moment, fostul premier Nicolae Ciucă a semnat un memorandum prin care Guvernul se angaja să introducă aceste majorări în noua lege a salarizării.
Ulterior, Guvernul a aprobat însă creșteri prin ordonanță de urgență, variantă criticată de sindicate.
Ce salarii au profesorii debutanți în prezent
În prezent, salariul unui profesor debutant este de aproximativ 3.700 de lei net.
Potrivit unor analize realizate în sistemul educațional, veniturile profesorilor debutanți ar fi trebuit să depășească 4.400 de lei net în 2025 pentru a respecta promisiunile făcute în timpul protestelor din educație.
Actuala lege a salarizării a fost modificată în ultimii ani prin numeroase derogări și sporuri, ceea ce a dus la diferențe importante între angajați care ocupă funcții similare.
Președintele Nicușor Dan declara în vara anului trecut că noua lege ar putea fi finalizată în „un an – un an și jumătate”, subliniind că sistemul actual a devenit dezechilibrat și dificil de gestionat.
