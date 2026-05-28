VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor
Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor
Un turist bulgar a fost atacat, miercuri, de un urs pe DN 7C – Transfăgărășan, după ce ar fi oprit mașina pentru a hrăni animalul și pentru a-l filma.
Întregul incident a fost surprins video, iar imaginile arată cum ursul se apropie de autoturism, primește mâncare, apoi devine agresiv și se repede spre vehicul, lovind parbrizul.
Turistul se afla în interiorul mașinii în momentul incidentului și filma ursul aflat la doar câțiva metri distanță. După ce primește mâncarea, animalul privește spre persoana din autoturism, apoi sare brusc și atacă mașina. În urma impactului, parbrizul a fost spart.
Turistul de 46 de ani, rănit, a cerut ajutor jandarmilor care păzesc Barajul Vidraru. Aceștia au sunat la 112 și chemat un echipaj medical.
Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, de aici, a fost trimis la Pitești, la chirurgie plastică și reparatorie, unde urmează să fie operat.
Sursă VIDEO: Facebook.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori Proiectul noii legi a salarizării, pus în dezbatere publică luni de Ministerul Muncii, nu mai include indemnizația de dirigenție acordată profesorilor. În prezent, cadrele didactice care ocupă funcția de diriginte beneficiază de o majorare de […]
PENSII 2026 | Aproape jumătate dintre români cer salarii și pensii mai mari – brarometru INSCOP
PENSII 2026 | Aproape jumătate dintre români cer salarii și pensii mai mari – brarometru INSCOP Românii intră în vara anului 2026 cu două mari preocupări care domină agenda publică: corupția și dificultățile economice. Potrivit unui sondaj recent, aproape 28% dintre respondenți consideră că fenomenul corupției reprezintă cea mai gravă problemă a țării. În același […]
Avertisment DNSC: Securitatea cibernetică este esențială pentru a te proteja de amenințările online. Cum să te protejezi
Avertisment DNSC: Securitatea cibernetică este esențială pentru a te proteja de amenințările online. Cum să te protejezi Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția asupra importanței protecției în mediul online, subliniind că un antivirus eficient reprezintă prima linie de apărare împotriva virușilor, malware-ului și atacurilor cibernetice. Securitatea cibernetică este esențială pentru a te proteja […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor
Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de...
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori
Noua lege a salarizării: Sporul de dirigenție nu mai apare în proiectul noii legi. Ce schimbări sunt pregătite pentru profesori...
Știrea Zilei
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani
Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis...
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism
TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat...
Curier Județean
ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București
ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa...
Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul
Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi...
Politică Administrație
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan
PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...