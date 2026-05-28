VIDEO | Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor

Un urs a atacat un turist bulgar pe Transfăgărășan: S-a oprit pentru a hrăni animalul. Momentul a fost filmat de un martor

Un turist bulgar a fost atacat, miercuri, de un urs pe DN 7C – Transfăgărășan, după ce ar fi oprit mașina pentru a hrăni animalul și pentru a-l filma.

Întregul incident a fost surprins video, iar imaginile arată cum ursul se apropie de autoturism, primește mâncare, apoi devine agresiv și se repede spre vehicul, lovind parbrizul.

Turistul se afla în interiorul mașinii în momentul incidentului și filma ursul aflat la doar câțiva metri distanță. După ce primește mâncarea, animalul privește spre persoana din autoturism, apoi sare brusc și atacă mașina. În urma impactului, parbrizul a fost spart.

Turistul de 46 de ani, rănit, a cerut ajutor jandarmilor care păzesc Barajul Vidraru. Aceștia au sunat la 112 și chemat un echipaj medical.

Bărbatul a fost transportat la spitalul din Curtea de Argeș, de aici, a fost trimis la Pitești, la chirurgie plastică și reparatorie, unde urmează să fie operat.

Sursă VIDEO: Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI