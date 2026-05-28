ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe strada București din Alba Iulia. O șoferiță de 24 de ani a lovit un vârstnic de 91 de ani, care traversa regulamentar.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, în jurul orei 09.00, pe strada București din municipiul Alba, la intersecția cu strada Florilor, o tânără de 24 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 91 de ani, din municipiul Alba Iulia, care s-ar fi angajat regulamentar în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, seniorul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătoarea auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul

28 mai 2026

Dumitru Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, cetățean de onoare al unei comune din Alba: Când îi va fi decernat titlul Consiliul Local al Comunei Valea Lungă a aprobat, la mijlocul lunii mai 2026, un proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei cosmonautului Dumitru Prunariu.  Proiectul de […]

28-29 mai 2026 | Vânt puternic și instabilitate atmosferică în mare parte din țară. ANM a emis informări și coduri galbene inclusiv pentru județul Alba

28 mai 2026

28-29 mai 2026 | Vânt puternic și instabilitate atmosferică în mare parte din țară. ANM a emis informări și coduri galbene inclusiv pentru județul Alba Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și două atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului și fenomenele de instabilitate atmosferică ce vor afecta mai multe […]

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și A negativ: ,,Facem față greu solicitărilor, stocurile la aceste grupe sunt insuficiente”

28 mai 2026

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa 0 pozitiv și A negativ: ,,Facem față greu solicitărilor, stocurile la aceste grupe sunt insuficiente” Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut joi, 28 mai 2026, un apel urgent către persoanele care pot să doneze sânge din grupa 0 pozitiv și A negativ. […]

