ACCIDENT în Alba Iulia: Vârstnic de 91 de ani, lovit de o șoferiță 24 de ani, în timp ce traversa regulamentar pe strada București

Un accident rutier a avut loc miercuri dimineața, pe strada București din Alba Iulia. O șoferiță de 24 de ani a lovit un vârstnic de 91 de ani, care traversa regulamentar.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 mai 2026, în jurul orei 09.00, pe strada București din municipiul Alba, la intersecția cu strada Florilor, o tânără de 24 de ani, din localitatea Ighiu, în timp ce conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat un bărbat, în vârstă de 91 de ani, din municipiul Alba Iulia, care s-ar fi angajat regulamentar în traversarea străzii, pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

În urma evenimentului rutier, seniorul a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătoarea auto, cât și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

