Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute

Bogdan Ilea

acum 2 ore

Un proiect de digitalizare a serviciilor publice, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” urmează să fie implementat de către Primăria Zlatna.

Proiectul contractat prin Programul „Regiunea Centru”, cu titlul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a Primăriei orașului Zlatna” va fi finalizat până în decembrie 2029 și urmărește dezvoltarea unor soluții de e-guvernare și smart-city care care să facă serviciile publice mai rapide și mai ușor de folosit. 

Proiectul aliniază orașul Zlatna la standardele europene pentru o administrație digitală și orașe inteligente, având o valoare totală de 2.558.765,13 lei, din care 2.114.332 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Sunt prevăzute opt componente digitale în proiect, care vor fi implementate la nivelul localității și vor funcționa împreună. Dintre acestea fac parte un chatbot pentru relația cu beneficiarii relațiilor publice, o arhivă electronică și un sistem pentru promovarea turismului local, într-o manieră modernă. 

În plus va exista o aplicație mobilă pentru servicii administrative, la care se vor adăuga și un portal online extins, un modul API pentru conectarea sistemelor existente și o aplicație pentru protecția datelor personale. 

Toate aceste investiții vor conduce spre energizarea solicitărilor, automatizarea fluxurilor și o accesibilitate mai mare la serviciile administrației locale. Se estimează că 1000 de utilizatori vor beneficia anual de noile servicii digitale, se arată într-un comunicat ADR Centru. 

Comunicat de presă | PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan

Ioana Oprean

acum 2 zile

25 mai 2026

PSD Alba: 9 milioane de euro pentru Spitalul Aiud, obținuți prin demersurile secretarului de stat Corneliu Mureșan și ale primarului Dragoș Crișan O finanțare de nouă milioane de euro pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Aiud a fost obținută recent, în urma demersurilor fostului secretar de stat Corneliu Mureșan, alături de primarul social-democrat Dragoș

Comunicat de presă | Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte

Ioana Oprean

acum 3 zile

24 mai 2026

Organizația Seniorilor Social Democrați din Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Emil Itu, ales președinte Organizația Seniorilor Social Democrați (OSSD) Alba, structură a PSD Alba, și-a desemnat noua echipă de conducere în cadrul unei conferințe de alegeri la care au participat circa 200 de delegați din întreg județul. În urma votului, Emil Itu a

FOTO | Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă

Ioana Oprean

acum 7 zile

20 mai 2026

Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare: Se toarnă stratul doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru. Soluția pentru traficul greu din zonă Modernizarea DJ 705 Zlatna-Almașu Mare continuă cu turnarea stratului doi de asfalt pe o porțiune de un kilometru, a anunțat vicepreședintele Consiliului Județean Alba, miercuri, 20 mai 2026. Soluția găsită de autorități

