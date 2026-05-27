Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și  aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute  

Un proiect de digitalizare a serviciilor publice, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” urmează să fie implementat de către Primăria Zlatna.

Proiectul contractat prin Programul „Regiunea Centru”, cu titlul „Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a Primăriei orașului Zlatna” va fi finalizat până în decembrie 2029 și urmărește dezvoltarea unor soluții de e-guvernare și smart-city care care să facă serviciile publice mai rapide și mai ușor de folosit.

Proiectul aliniază orașul Zlatna la standardele europene pentru o administrație digitală și orașe inteligente, având o valoare totală de 2.558.765,13 lei, din care 2.114.332 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Sunt prevăzute opt componente digitale în proiect, care vor fi implementate la nivelul localității și vor funcționa împreună. Dintre acestea fac parte un chatbot pentru relația cu beneficiarii relațiilor publice, o arhivă electronică și un sistem pentru promovarea turismului local, într-o manieră modernă.

În plus va exista o aplicație mobilă pentru servicii administrative, la care se vor adăuga și un portal online extins, un modul API pentru conectarea sistemelor existente și o aplicație pentru protecția datelor personale.

Toate aceste investiții vor conduce spre energizarea solicitărilor, automatizarea fluxurilor și o accesibilitate mai mare la serviciile administrației locale. Se estimează că 1000 de utilizatori vor beneficia anual de noile servicii digitale, se arată într-un comunicat ADR Centru.

