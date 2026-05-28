Curier Județean

28 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

28 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Polițiștii rutieri acționează joi, 28 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 minute

în

28 mai 2026

De

Programul Centrelor de Relații cu utilizatorii DEER în ziua de 1 Iunie 2026, zi de sărbătoare legală Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în data de luni, 1 Iunie 2026, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător, potrivit Articolului 139 alin. 1 din Codul Muncii, Legea 53/2003, Centrele […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de minute

în

28 mai 2026

De

,,Trasee muzicale ale Europei” la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia: Dansuri tradiționale inspirate din 5 țări, în cadrul unui proiect Erasmus+  Curtea Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia s-a transformat într-un adevărat spațiu intercultural al muzicii, dansului și creativității, prin desfășurarea activității educaționale „Musical Trails of Europe – Trasee muzicale ale Europei”, organizată în […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr din Cugir, recidivist, condamnat la 3 ani de închisoare pentru spargerea unei magazii: Și-a „vândut” urmele

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

28 mai 2026

De

Tânăr din Cugir, recidivist, condamnat la 3 ani de închisoare pentru spargerea unei magazii: Și-a „vândut” urmele Un tânăr recidivist din Cugir a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare după ce a spart o magazie în toiul nopții și a furat scule, țevi din cupru și un aparat de lipit, încercând apoi […]

Citește mai mult