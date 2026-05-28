FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75, la ieșire din Câmpeni: Coliziune între două mașini. Un echipaj de prim-ajutor a intervenit de urgență

ACCIDENT rutier pe DN 75, la ieșire din Câmpeni: Două autoturisme s-au lovit. Un echipa de prim-ajutor intervine de urgență

Un accident rutier a avut loc astăzi, 28 mai 2026, la ieșirea din orașul Câmpeni. Din primele informații disponibile, două autoturisme s-au ciocnit puternic.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 75, la ieșire din orașul Câmpeni.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, fara persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical.

