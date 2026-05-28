Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, miercuri, 27 mai 2026, o sentință într-un dosar penal care a vizat cruzimea față de animale și folosirea ilegală a unei arme neletale. Un bărbat din Pâclișa a fost găsit vinovat după ce a tras cu o pușcă cu aer comprimat apra unui câine fără stăpân care intrase în curtea sa.

Potrivit hotărârii instanței, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 iunie 2022. Bărbatul, aflat în locuința sa, a observat un câine comunitar în grădină și a tras asupra acestuia cu o armă neletală de tip pușcă lungă, calibru 5,5 mm, marca Hatsan BT65. Animalul a fost rănit și s-a refugiat ulterior într-o curte vecină, unde a fost găsit de localnici și autorități.

Câinele a supraviețuit, dar glonțul nu a putut fi extras

Documentele medicale veterinare aflate la dosar au arătat că animalul prezenta leziuni serioase în zona gâtului și pieptului, inclusiv emfizem subcutanat accentuat. Medicii veterinari au concluzionat că proiectilul nu putea fi extras fără riscul de a provoca moartea câinelui.

Ancheta a stabilit că arma era deținută legal de inculpat, însă utilizarea ei s-a făcut în afara condițiilor prevăzute de lege. Expertiza criminalistică efectuată de polițiști a confirmat că arma era funcțională și că proiectilele găsite puteau fi trase cu aceasta.

Instanța a respins apărarea privind „starea de necesitate”

În timpul procesului, bărbatul a susținut că a recurs la armă deoarece animalul ar fi pus în pericol păsările și celelalte animale din gospodărie. Instanța a considerat însă că această apărare nu se susține.

Judecătorul a analizat fotografiile depuse la dosar și a concluzionat că locul unde se afla câinele era separat de spațiul în care erau crescute păsările, astfel încât nu exista un pericol imediat care să justifice folosirea armei.

De asemenea, inculpatul a invocat probleme medicale care i-ar fi îngreunat deplasarea și intervenția directă. Instanța a remarcat însă că acesta se putea deplasa normal în acea perioadă și că fusese văzut în fața locuinței la scurt timp după incident.

Condamnat pentru două infracțiuni

Magistrații au decis că fapta întrunește elementele constitutive a două infracțiuni: practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive și uz de armă fără drept.

Judecătoria a stabilit ca pedepese un an de închisoare pentru infracțiunea privind cruzimea față de animale și 6 luni de închisoare pentru uzul de armă fără drept. Prin contopirea pedepselor, bărbatul a primit o pedeapsă finală de un an și 2 luni de închisoare.

Totuși, instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de ani, apreciind că bărbatul nu are antecedente penale, are familie, loc de muncă stabil și a avut o atitudine cooperantă pe parcursul anchetei.

Interdicție de a mai deține arme și confiscarea puștii

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorii au decis interzicerea dreptului de a deține, purta sau folosi arme timp de trei ani, precum și confiscarea armei neletale, a încărcătorului, a buteliei de aer și a muniției.

Bărbatul va trebui, de asemenea, să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității și să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune pe durata termenului de supraveghere.

Instanța: folosirea armei a fost disproporționată

În motivare, instanța a subliniat că inculpatul a recurs „cu lejeritate” la utilizarea armei și că reacția sa a fost disproporționată față de situația existentă. Judecătorul a arătat că legea permite folosirea armelor neletale doar în condiții strict reglementate, precum legitima apărare, starea de necesitate reală sau în poligoane autorizate.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

