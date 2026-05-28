Ştirea zilei

Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Bărbat condamnat la Judecătoria Alba Iulia după ce a împușcat un câine fără stăpân în propria grădină: I s-a interzis să mai dețină arme timp de 3 ani

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, miercuri, 27 mai 2026, o sentință într-un dosar penal care a vizat cruzimea față de animale și folosirea ilegală a unei arme neletale. Un bărbat din Pâclișa a fost găsit vinovat după ce a tras cu o pușcă cu aer comprimat apra unui câine fără stăpân care intrase în curtea sa.

Potrivit hotărârii instanței, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 14 iunie 2022. Bărbatul, aflat în locuința sa, a observat un câine comunitar în grădină și a tras asupra acestuia cu o armă neletală de tip pușcă lungă, calibru 5,5 mm, marca Hatsan BT65. Animalul a fost rănit și s-a refugiat ulterior într-o curte vecină, unde a fost găsit de localnici și autorități.

Câinele a supraviețuit, dar glonțul nu a putut fi extras

Documentele medicale veterinare aflate la dosar au arătat că animalul prezenta leziuni serioase în zona gâtului și pieptului, inclusiv emfizem subcutanat accentuat. Medicii veterinari au concluzionat că proiectilul nu putea fi extras fără riscul de a provoca moartea câinelui.

Ancheta a stabilit că arma era deținută legal de inculpat, însă utilizarea ei s-a făcut în afara condițiilor prevăzute de lege. Expertiza criminalistică efectuată de polițiști a confirmat că arma era funcțională și că proiectilele găsite puteau fi trase cu aceasta.

Instanța a respins apărarea privind „starea de necesitate”

În timpul procesului, bărbatul a susținut că a recurs la armă deoarece animalul ar fi pus în pericol păsările și celelalte animale din gospodărie. Instanța a considerat însă că această apărare nu se susține.

Judecătorul a analizat fotografiile depuse la dosar și a concluzionat că locul unde se afla câinele era separat de spațiul în care erau crescute păsările, astfel încât nu exista un pericol imediat care să justifice folosirea armei.

De asemenea, inculpatul a invocat probleme medicale care i-ar fi îngreunat deplasarea și intervenția directă. Instanța a remarcat însă că acesta se putea deplasa normal în acea perioadă și că fusese văzut în fața locuinței la scurt timp după incident.

Condamnat pentru două infracțiuni

Magistrații au decis că fapta întrunește elementele constitutive a două infracțiuni: practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive și uz de armă fără drept.

Judecătoria a stabilit ca pedepese un an de închisoare pentru infracțiunea privind cruzimea față de animale și 6 luni de închisoare pentru uzul de armă fără drept. Prin contopirea pedepselor, bărbatul a primit o pedeapsă finală de un an și 2 luni de închisoare.

Totuși, instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei pe un termen de supraveghere de ani, apreciind că bărbatul nu are antecedente penale, are familie, loc de muncă stabil și a avut o atitudine cooperantă pe parcursul anchetei.

Interdicție de a mai deține arme și confiscarea puștii

Pe lângă pedeapsa principală, judecătorii au decis interzicerea dreptului de a deține, purta sau folosi arme timp de trei ani, precum și confiscarea armei neletale, a încărcătorului, a buteliei de aer și a muniției.

Bărbatul va trebui, de asemenea, să efectueze muncă neremunerată în folosul comunității și să respecte măsurile impuse de Serviciul de Probațiune pe durata termenului de supraveghere.

Instanța: folosirea armei a fost disproporționată

În motivare, instanța a subliniat că inculpatul a recurs „cu lejeritate” la utilizarea armei și că reacția sa a fost disproporționată față de situația existentă. Judecătorul a arătat că legea permite folosirea armelor neletale doar în condiții strict reglementate, precum legitima apărare, starea de necesitate reală sau în poligoane autorizate.

Sentința Judecătoriei Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

27 mai 2026

De

TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Aiud, și-a pierdut viața miercuri seară, în zona Râul Mic din Cugir, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe plafonul unui autoturism. Din nefericire, acesta […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

27 mai 2026

De

Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Nicoleta Lup, medic specialist pneumologie, s-a alăturat echipei medicale. Anunțul a fost făcut de managerul unității medicale, ec. Dragomir Morcan miercuri, 27 mai 2026. Noul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Alba condamnat la închisoare după ce a incendiat un bazin uriaș din fibră de sticlă și a amenințat cu moartea un vecin: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

27 mai 2026

De

Bărbat din Alba condamnat la închisoare după ce a incendiat un bazin uriaș din fibră de sticlă și a amenințat cu moartea un vecin: Ce au decis magistrații Judecătoriei Alba Iulia Un bărbat din Vințu de Jos a fost condamnat de Judecătoria Alba Iulia la 5 luni de închisoare cu executare după ce, aflat sub […]

Citește mai mult