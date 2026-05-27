TRAGEDIE la Cugir: Un bărbat din Aiud a murit după ce a căzut de pe plafonul unui autoturism

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Aiud, și-a pierdut viața miercuri seară, în zona Râul Mic din Cugir, după ce s-a dezechilibrat și a căzut de pe plafonul unui autoturism.

Din nefericire, acesta a suferit eziuni la nivelul capului, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 27 mai 2026, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către un bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna Șpring, cu privire la faptul că, în zona Râul Mic, pe un drum forestier, o persoană s-ar fi lovit la cap și este inconștientă.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că este vorba despre un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Aiud. Acesta, în timp ce se afla pe plafonul unui autoturism, s-ar fi dezechilibrat și a căzut.

Din nefericire, bărbatul a suferit leziuni la nivelul capului, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia.

Trupul neînsuflețit al bărbatului urmează să fie transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba pentru efectuarea examenului necroptic și stabilirea cauzei decesului.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

