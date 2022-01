Sociolog român, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu: „PSD vrea să-l bage pe George Simion în turul doi la prezidenţiale”

27 ianuarie| Ședința CL Alba Iulia: Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru anul școlar 2022 – 2023, pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă publică ordinară pentru ziua de joi, 27 ianuarie 2022, de la ora 13:00, la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 170/2020 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia modificată și completată ulterior

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 507/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia și al Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, urmare a promovării în grad profesional, a 6 funcționarii publici, începând cu data de 1 februarie 2022

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora pentru anul 2022

5.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 505/2021 a Consiliului local cu privire la aprobarea derulării și finanțării programului de dezvoltare a învățământului preuniversitar de stat de pe raza municipiului Alba Iulia – „EDU Alba Iulia”, în anul 2022

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația „Micul Prinț” Alba Iulia și a contribuției aferente anului 2022

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2022 – 2023

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local al Municipiului Alba Iulia către Societatea de Transport Public SA Alba Iulia pe anul 2022

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 403/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

10.Proiect de hotarâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”Via Transilvanica”

11.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului DOITSMARTER, finanțat prin programul Innovation Norway pentru Energie, Domeniul Cercetare și Dezvoltare

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis” pentru anul 2022

13.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.62/16 februarie 2018 a Consiliului local pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CASĂ ÎN CASĂ MEMORIALĂ “CAMIL VELICAN”, RESTAURARE, PUNERE ÎN VALOARE ȘI REALIZARE ÎMPREJMUIRE

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Alba Iulia, pentru anul 2022

15.Proiect de hotăâre privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări de interes local pentru anul 2022

16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamnetului de Organizare și Funcționare a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2019 a Consiliului local

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ȘI CONSTRUCȚII ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTA, AMENAJARI ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE DIN DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN; ELEMENTE PUBLICITARE- modificare reglementări aprobate cu HCL 115/2016, art. 13” , ALBA IULIA, STR.TUDOR VLADIMIRESCU NR. 78, solicitant KAUFLAND ROMANIA SCS

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTĂRI PUZ APROBAT PRIN HCL 198, ART. 18/22.05.2018”, ALBA IULIA, STR. ALCALA DE HENARES NR. 2, solicitant SC ATOL IMO SRL ȘI TECNOSTAR CONSULTING SRL

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal „ELABORARE PUZ PENTRU REGLEMENTARE TRAMĂ STRADALĂ ȘI LOTURI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚE INDIVIDUALE”, ALBA IULIA, STR. ARȚARULUI, FN, solicitant STOIA EUGEN, TEODORESCU ADRIANA GEORGETA, POPESCU DAN MIHAI, COSMA ANCA NICOLETA, COSMA VASILE TIBERIU

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Alba Iulia Actualizat, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA.

21.Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției Primarului municipiului Alba Iulia nr.2019/03.12.2021 privind repartizarea a două locuințe din elemente modulare tip container la două familii fără adăpost

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii prin acordul părților a contractului de concesiune nr.11.547/1995 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia și Parohia Ortodoxă „Lumea Nouă” Alba Iulia și aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă ”Lumea Nouă” Alba Iulia a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Rodnei nr. 1

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu

24.Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum), situat în Alba Iulia, strada Poiana Ruscăi

25.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezlipire asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Mihai Viteazu nr. 16

26.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul privat asupra imobilului Centrala Termică nr. 1 (teren și construcție) situată în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș

27.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al municipiului Alba Iulia – domeniul public și alipirea unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Ion Arion

28.Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia

str. București nr. 16A, înscris în CF. nr. 116169 – Alba Iulia

29.Proiect de hotărâre privind parcelarea imobilului situat administrativ în Alba Iulia ( Oarda De Sus ) înscris în CF. nr. 86775 – Alba Iulia

30.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 2281/11.01.2022, formulată de către domnul Ruscă Cornel și Ruscă Dorin împotriva Hotărârilor nr. 219/2020 și 36/2021, aprobate de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia

31.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul public asupra unor imobile situate in zona Oarda, str. Victoriei

32.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat, asupra unui teren situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Educație și sănătate prin înot” pentru anul 2022 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărul acestora care se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiul Alba Iulia, începând cu semestrul II al anului şcolar 2021 – 2022

1. Diverse :

1. Notificare nr. 154076/31.12.2021

2. Adresa Instituția Prefectului – Județul Alba nr. 1301/07.01.2022 și plângere prealabilă nr. 151742/24.12.2021

3. Adresă Instituția Prefectului – Județul Alba nr. 6391/19.01.2022

4. Raportul de activitate al domnului consilier local Vârtei Sergiu Nicolae

5. Raport de activitate al asistenților personali nr. 781/05.01.2022

6. Erata nr. 6996/20.01.2022