Slujba de Bobotează 2026 în Alba: Când are loc Sfinţirea cea Mare a Apei. Programul liturgic de Bobotează și de Sfântul Ioan la Catedrala Încoronării din Alba Iulia

Catedrala Încoronării din Alba Iulia a făcut public programul liturgic din prima lună a anului 2026. Slujbe importante se vor oficia de Bobotează, în 6 ianuarie și de soborul Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie.

Săptămâna liturgică 4-10 ianuarie

Liturghisitori: Ierom. Ghelasie / Arhid. Ionel Târnăvean

Duhovnic: Protos. Damaschin

Cântăreţi: Iulian Breazu și Ștefan Bontea

Paraclisier: Ioan Mocan

*6 ianuarie, marți – Boboteaza (Dumnezeiasca arătare)

10.00 – Sfânta Liturghie arhierească. Slujește și predică Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu

*7 ianuarie, miercuri – Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul

10.00 – Sfânta Liturghie. Predică Protos. Damaschin

În ziua de Bobotează, creştinii merg la biserică şi asista la slujba de sfinţire a apelor, iar la sfârşitul slujbei primesc agheasmă, apa sfinţită.

Agheasma mare împărţită în biserici după slujba de Boboteaza este păstrata cu sfinţenie, fiind considerată drept leac pentru boli, dar şi pentru dezlegarea de farmece sau făcături. Se mai spune ca agheasma mare este folositoare creştinilor pentru iertarea păcatelor.

Despre agheasma adusă de la biserica, oamenii cred că este bună de orice. Bătrânii spun ca sunt suficiente câteva picături din apa aceasta pentru a vindeca deochiatul la copii, crizele de nervi, patima alcoolului sau chiar sterilitatea. Agheasma nu se alterează în timp, chiar daca vasul nu este acoperit.

