Calendar ortodox luna IANUARIE 2026: Sfântul Vasile, Boboteaza și Sfântul Ioan, principalele sărbători religioase ale lunii

În luna ianuarie 2026 avem patru sărbători religioase cu cruce roşie, toate extrem de importante. Ianuarie este prima lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Luna Ianuarie a fost introdusă în calendarul roman în jurul anului 700 î.Hr. Până atunci anul avea doar zece luni (304 zile). Grecii numeau luna ianuarie Camelion. În România, luna ianuarie, popular, se numește Gerar. Sărbătorile din luna ianuarie cuprind obiceiuri și practici specifice începutului de an prin care oamenii speră să obțină, prin diferite practici magice, prosperitate, sănătate, liniște și pace.

Sărbători cu cruce roșie în luna ianuarie 2026

Luna ianuarie este bogată în sărbători importante pentru creștinii ortodocși din România. Cele mai importante dintre acestea, marcate cu cruce roșie în calendarul ortodox, sunt Sfântul Vasile cel Mare (1 ianuarie), Boboteaza (6 ianuarie), Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie) și Sfinții Trei Ierarhi (30 ianuarie).

Sfântul Vasile cel Mare (330–379 d.Hr.) a fost cel care s-a făcut remarcat prin apărarea dogmei dumnezeirii Sfântului Duh și a luptat împotriva celor care o negau. Bazându-se pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, Sfântul Vasile a demonstrat că Duhul Sfânt este de aceeași ființă cu Tatăl și cu Fiul, a elaborat reguli monahale și a susținut importanța familiei și a căsătoriei.

În plus, Sfântul Vasile a întemeiat la marginea Cezareei un complex filantropic denumit Vasiliada, unde erau adăpostiți și hrăniți cei sărmani și abandonați. A trecut la Domnul la vârsta de 49 de ani. În Biserica Ortodoxă, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârșește de zece ori pe an: în primele cinci duminici ale Postului Mare, în Joia și Sâmbăta Mare, în ajunul Crăciunului și Bobotezei și pe 1 ianuarie, ziua prăznuirii sale.

Pe 6 și 7 ianuarie creștinii ortodocși sărbătoresc Boboteaza și Sfântul Ioan Botezătorul, care marchează încheierea celor 12 zile de Sărbători de iarnă, începând din Ajunul Crăciunului. De Bobotează este celebrat botezul Mântuitorului în apele râului Iordan de Sfântul Ioan Botezătorul. Tradiția spune că în dimineața Sfântului Ioan oamenii trebuie să se stropească cu agheasmă pentru a fi feriți de boli.

Totodată, conform obiceiurilor populare, se spune că după Sfântul Ioan „se botează gerul”, adică temperaturile încep să crească. În funcție de regiune, în aceste zile se colindă, iar fetele pun busuioc sub pernă pentru a-și visa alesul, în timp ce de Bobotează bărbații se întrec înot pentru a recupera o cruce aruncată în apă de un preot.

Pe 30 ianuarie sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Considerați mari învățători ai creștinătății și „Protectori ai învățământului teologic”, aceștia sunt celebrați și separat.

Calendar Ortodox Ianuarie 2026

1 J (†) Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia (Tedeum – Anul Nou)

2 V Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov; (Harți)

3 S Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului)

4 D Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria; Sf. Cuv. Nichifor cel Lepros

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sf. Ioan Botezătorul); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 5, voscr. 8

5 L Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) (Post negru)

6 M (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare)

7 M † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește)

8 J Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica

9 V Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei (Post)

10 S Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei; (Sâmbăta după Botezul Domnului)

11 D † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 6, voscr. 9

12 L Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia

13 M † Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe;

14 M Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei; (Post)

15 J Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul

16 V Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul (Post)

17 S †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria

18 D † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproși); Ap. Coloseni I, 12-18; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 7, voscr. 10

19 L Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

20 M †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu; † Sf. Mc. In, Pin și Rim;

21 M Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma (Post)

22 J Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

23 V Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)

24 S Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg (Tedeum – Ziua Unirii Principatelor Române)

25 D †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 8, voscr. 11

26 L †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan

27 M † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împ.

28 M Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul (Post)

29 J Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei

30 V †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei (Dezlegare la ulei și vin)

31 S Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan

