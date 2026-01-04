Cum va fi vremea de Bobotează şi Sfântul Ion 2026: Vine „gerul Bobotezii”. Cât de frig se face și când cresc temperaturile

Primele zile din anul 2026 au fost marcate de vânt puternic și condiții dificile la munte, iar în prezent vremea pare să intre într-o fază mai echilibrată, cu episoade de frig, ninsori și perioade ușor mai blânde, fără extreme neobișnuite pentru luna ianuarie.

Vânt puternic și restricții la munte la început de an

În prezent, este în vigoare un cod galben de vânt, care a intrat încă din cursul nopții pentru Carpații Meridionali și Orientali, precum și pentru nordul Moldovei. Ulterior, aria avertizării s-a extins și asupra județului Iași și a zonei de sud-vest a țării. Fenomenul dominant rămâne vântul, care la altitudini de peste 1.700 de metri atinge frecvent rafale de până la 120 km/h, în timp ce în restul zonelor montane vitezele sunt cuprinse între 50 și 70 km/h.

În aceste condiții, activitățile turistice sunt parțial afectate. De exemplu, în Poiana Brașov ninge liniștit, însă schiatul este posibil doar în partea inferioară a pârtiilor. Zonele de mare altitudine, inclusiv platourile montane, sunt închise temporar din cauza vântului puternic.

Cum va fi vremea de Bobotează și de Sfântul Ion

Pentru perioada Bobotezei și a sărbătorii Sfântului Ion, modelele meteo indică o schimbare de registru. După un weekend mai blând, cu temperaturi ce pot ajunge la 10–12 grade, urmează o răcire accentuată. Frigul specific acestei perioade, cunoscut drept „gerul Bobotezii”, își va face simțită prezența.

Contextul favorabil pentru ninsori este legat de posibila influență a unui ciclon din zona Mediteranei, care ar putea aduce umezeală suficientă inclusiv în sudul țării. Acest scenariu crește șansele apariției ninsorilor nu doar la munte, ci și în zonele joase.

Ianuarie 2026, o lună de iarnă „normală”

Per ansamblu, luna ianuarie 2026 se anunță una apropiată de normalul climatic. Sunt așteptate episoade frecvente de ninsoare, inclusiv în sudul țării, dar și intervale cu temperaturi ușor mai ridicate, fără a depăși semnificativ valorile obișnuite. Această evoluție contrastează cu iarna precedentă, considerată cea mai caldă din istorie.

Recordurile climatice rămân neschimbate în ceea ce privește temperaturile minime absolute. Cea mai scăzută valoare din luna ianuarie rămâne cea din 1942, când la Bod, în județul Brașov, s-au înregistrat minus 38 de grade Celsius, iar în București minus 32 de grade. În schimb, maximele absolute au fost actualizate recent, în 2023.

Ninsori constante la munte și condiții pentru sporturile de iarnă

La munte, ninsorile vor rămâne dominante pe tot parcursul lunii ianuarie. Chiar și în perioadele mai calde, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare. În zonele joase, inclusiv în București, pot apărea episoade de ploaie și, pe timpul nopții, condiții favorabile pentru formarea poleiului.

În ansamblu, luna ianuarie 2026 se conturează ca una favorabilă pentru iubitorii iernii, cu zăpadă, frig moderat și condiții bune pentru activitățile specifice sezonului.

