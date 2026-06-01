Șoc în NATO: SUA pregătesc retragerea accelerată a trupelor din Europa. Care este prima țară vizată
Statele Unite pregătesc o reducere accelerată a prezenței lor militare în Europa și urmează să prezinte oficial planul aliaților NATO luna viitoare, potrivit unor informații apărute în presa germană.
Conform publicației Welt am Sonntag, care citează o sursă din cadrul Pentagonului, Washingtonul analizează retragerea unui număr semnificativ de militari americani staționați pe continent, în special din Germania, țara care găzduiește cea mai mare bază de forțe americane din Europa.
Semnale privind această schimbare au apărut încă din luna mai 2026, când administrația americană a anunțat intenția de a retrage aproximativ 5.000 de soldați din Germania. Decizia este interpretată de analiști ca o nouă etapă în tensiunile dintre președintele Donald Trump și liderii europeni pe teme de securitate și politică externă.
În prezent, aproximativ 35.000 de militari americani sunt desfășurați în Germania. Deocamdată nu este clar câți dintre aceștia vor fi retrași și nici care va fi calendarul exact al operațiunii.
Potrivit informațiilor publicate, propunerile Washingtonului vor fi prezentate în cadrul conferinței NATO pentru generarea forțelor, programată luna viitoare. Pentagonul nu a comentat oficial aceste informații.
Anunțul vine în contextul în care statele europene au început să majoreze bugetele pentru apărare, ca răspuns la solicitările repetate ale președintelui Donald Trump privind o contribuție mai mare la securitatea alianței.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
