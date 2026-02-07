Situație critică la echipa lui Andrei Rațiu, Rayo Vallecano: ,,Nu avem nici apă caldă la dușuri”

Internaționalul român, alături de colegii săi de la formația aflată pe locul 18 în La Liga, și-a exprimat nemulțumirea profundă față de condițiile oferite de clubul spaniol.

Jucătorii și staff-ul tehnic ai formației Rayo Vallecano au semnalat, într-o declarație comună, problemele majore cu care se confruntă clubul, acuzând lipsa unor servicii esențiale și a condițiilor minime necesare desfășurării activității.

Fotbaliștii și membrii staff-ului solicită o profesionalizare urgentă a structurilor interne, pentru a proteja sănătatea jucătorilor și a asigura performanța sportivă, reiterând totodată angajamentul total față de fanii din Vallecas, în ciuda dificultăților existente.

Declarația jucătorilor Rayo Vallecano, semnată inclusiv de Andrei Rațiu:

,,Jucătorii echipei întâi Rayo Vallecano, cu sprijinul staff-ului tehnic, doresc să transmită într-un mod clar, comun și responsabil, prin Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), o serie de fapte pe care considerăm necesare să le expunem pentru binele clubului.

Fanii Rayo Vallecano sunt un pilon fundamental și unul dintre cele mai mari atuuri ale clubului. Loialitatea, angajamentul și sprijinul lor constant, indiferent de circumstanțe, merită admirație. Credem cu tărie că acești fani merită mai multă grijă și considerație, în concordanță cu ceea ce reprezintă pentru identitatea și istoria Rayo Vallecano.

În timpul presezonului, echipa nu a putut să se antreneze la Ciudad Deportiva timp de aproximativ trei luni din cauza stării proaste a terenurilor. A fost nevoită să părăsească baza pentru a putea face acest lucru, pe un teren care să îndeplinească condițiile necesare unei activități profesioniste.

Această situație, prelungită în timp, a afectat direct munca zilnică, planificarea și normalitatea de care are nevoie o echipă de La Liga.

Luni mai târziu, din cauza vremii, nu a mai fost posibil să ne pregătim pe terenul nostru de antrenament, fiind nevoiți să găsim o soluție pe un teren cu gazon sintetic, în afara bazei.

În ultima lună, starea terenului de la Stadionul Vallecas a fost clar deficitară, o situație care s-a agravat de-a lungul săptămânilor și s-a reflectat atât în meciurile anterioare, cât și în situația trăită astăzi, cu câteva ore înainte de a începe un nou meci oficial (n.r. cu Real Oviedo). Un teren instabil și impracticabil care a forțat echipa să se antreneze la Ciudad Deportiva.

Considerăm că terenul nu îndeplinește condițiile minime necesare pentru a juca un meci în prima ligă.

La această situație se adaugă probleme ale facilitățile pe care le folosim zilnic, cum ar fi lipsa apei calde în dușuri în anumite zile. Nici curățenia care nu a fost întotdeauna adecvată iar facilitățile învechite nu corespund standardelor cerute de un club din Primera Division pentru performanță profesională corespunzătoare.

Dorim să subliniem că toate aceste puncte au fost transferate anterior președinției clubului în diferite ocazii. Totuși, soluțiile promise și explicațiile primite până acum nu au rezolvat eficient o situație care credem că nu poate fi prelungită mai mult, deoarece considerăm că integritatea noastră fizică este în pericol din cauza condițiile noastre de muncă

Această declarație nu urmărește să genereze conflicte sau să distragă atenția de la meciul pe care îl vom juca sâmbătă, a cărui importanță sportivă o asumăm cu total profesionalism și angajament. Lotul și staff-ul tehnic sunt pe deplin concentrați pe competiție și apărarea emblemei Rayo Vallecano, conștienți că suntem cei mai responsabili pentru situația sportivă actuală.

Tocmai datorită acestui angajament, credem că a venit momentul să exprimăm public că această situație trebuie să se schimbe. A avea condiții decente de muncă nu este o cerință extraordinară, ci o responsabilitate de bază a unui club care evoluează în La Liga.

Avem încredere că această declarație va contribui la avansarea și îmbunătățirea lucrurilor, în beneficiul clubului, al lotului și al fanilor săi.

În final, dorim să ne exprimăm mulțumirile noastre sincere față de AFE pentru munca constantă și dedicată pe care o desfășoară, precum și pentru că este mereu conștientă de apărarea drepturilor muncii fotbaliștilor”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI