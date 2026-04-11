Sistem digital de frontieră, introdus în România din 10 aprilie 2026: Britanicii și americanii vor fi amprentați și fotografiați

Noul sistem de intrare-ieșire din România, dar și din alte 28 de state europene intră în vigoare astăzi, 10 aprilie 2026, aducând o serie de noi reglementări.

Regulamentul (UE) 2017/2226 aduce o schimbare majoră în modul în care sunt controlate frontierele externe ale Uniunii Europene, prin introducerea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Acest sistem devine operațional începând cu 10 aprilie 2026, inclusiv în România, și marchează trecerea de la controalele clasice, bazate pe ștampile în pașaport, la un sistem complet digital și automatizat.

În practică, EES înseamnă că fiecare cetățean din afara UE care intră sau iese din spațiul Schengen va fi înregistrat într-o bază de date comună. La prima trecere a frontierei, persoana va trebui să furnizeze date biometrice – imagine facială și amprente – iar ulterior sistemul va păstra istoricul călătoriilor. În locul ștampilelor, autoritățile vor avea acces instant la informații despre data și locul intrării, durata șederii și eventualele depășiri ale perioadei legale de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Britanicilor și americanilor li se vor lua amprentele la intrarea în România

Pentru cetățenii români, impactul este în principal indirect. Dacă un român călătorește în interiorul Uniunii Europene, de exemplu din România în Italia sau Germania, nu va observa nicio schimbare: nu există control de frontieră și nu se aplică EES. În schimb, lucrurile se schimbă la frontierele externe.

De exemplu, dacă cineva din Marea Britanie vine în România, la intrare va fi înregistrat în sistem, i se vor lua amprentele și i se va face o fotografie facială. Această procedură poate dura mai mult la prima intrare, ceea ce poate duce la timpi de așteptare mai mari în aeroporturi sau la granițele terestre.Un alt exemplu concret: dacă o persoană din Statele Unite călătorește în Europa și intră prima dată prin Franța, înregistrarea în EES se face acolo.

Dacă apoi ajunge în România, nu mai este nevoie de o nouă înregistrare completă, dar ieșirea din UE va fi totuși înregistrată în sistem. În acest fel, autoritățile știu exact cât timp a petrecut acea persoană în spațiul Schengen și pot detecta imediat dacă a depășit perioada legală.

Pentru România, este important de înțeles că EES se aplică la frontierele externe, adică acolo unde există contact cu state din afara UE, cum ar fi Serbia, Republica Moldova sau Turcia. Acolo, cetățenii non-UE vor fi înregistrați în sistem începând cu 10 aprilie 2026. În schimb, la frontierele cu state membre UE sau Schengen nu există controale sistematice, deci EES nu intervine.

Ștampilele sunt eliminate complet

Un element esențial adus de regulament este eliminarea completă a ștampilelor din pașaport pentru cetățenii din afara UE și înlocuirea lor cu evidențe digitale. În plus, sistemul introduce verificări automate care pot semnala instant dacă o persoană a depășit perioada legală de ședere sau dacă există alerte legate de securitate. Datele colectate sunt stocate pentru o perioadă determinată (în general până la 3 ani pentru călătorii obișnuiți și mai mult în cazul depășirilor), iar accesul la ele este strict reglementat.

Autoritățile care pot accesa aceste date includ poliția de frontieră și autoritățile de imigrație, iar în anumite condiții stricte și organele de aplicare a legii (de exemplu în cazuri de terorism sau infracțiuni grave). Sistemul este interconectat cu alte baze de date europene, cum ar fi sistemul de vize, pentru a permite verificări rapide și eficiente ale identității.

De asemenea, EES schimbă modul în care sunt tratate refuzurile de intrare: acestea sunt înregistrate digital și pot influența deciziile viitoare de acces în UE. În practică, acest lucru înseamnă că istoricul de călătorie devine mult mai transparent și mai ușor de verificat de către autorități.

În ce state europene se aplică noul sistem

Sistemul se aplică în toate statele din spațiul Schengen, adică în: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, precum și în statele asociate Schengen: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Concret, EES nu schimbă libertatea de circulație a românilor în interiorul Uniunii Europene, dar schimbă semnificativ modul în care sunt controlați cetățenii din afara UE.

Pentru români, efectele se vor vedea mai ales în timpii de așteptare la frontierele externe, în proceduri mai stricte și în faptul că interacțiunile cu cetățeni non-UE vor implica controale mai riguroase. Pe termen lung, sistemul este gândit să reducă imigrația ilegală, să prevină fraudele de identitate și să crească nivelul de securitate la nivel european, chiar dacă în faza inițială poate genera întârzieri și adaptări logistice.

