VIDEO | Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni

Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni

Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, în Valea Jiului într-una dintre semifinalele barajului de promovare în Liga 2 de fotbal.

Formația din Alba Iulia beneficiază de susținerea unui grup important de fani care au făcut deplasarea în Valea Jiului.

Câștigătoarea acestei partide se va califica în finala barajului pentru promovarea în Liga 2, programată peste exact o săptămână.

Dacă va ajunge în acest ultim act, CSM Unirea Alba Iulia va juca, de asemenea, în deplasare.

formula de echipă cu care antrenorul Dragoș Militaru abordează meciul de pe Stadionul „Minerul" din Lupeni.

CSM Unirea Alba Iulia: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu – Ardeiu, Jorza/cpt., V. Borcea – Mihaiu, Fetița, Miclăuș; rezerve Ștefan, Golda, Banyoi, Glonț, Szijj, Ondreykovicz, Pîntea, Banu, Blănaru. Antrenor Dragoș Militaru.

Gazdele răspund astfel:

Minerul Lupeni: Drîngă – Chițimia, D. Vlad, V. Popa, Mar – Raicea, Bedea/cpt, Petea, Pancu – Cr. Creciunesc, Baiddo, rezerve Stana, Moise, Voinea, Trip, Eshun, Dulap, Sima, Stana, Toma, Tonca. Antrenor Ionuț Moșteanu.

