Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Ministerul Sănătății a decis prelungirea termenului de implementare pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din domeniul Sănătății.
Potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și publicat în Monitorul Oficial, investițiile din componentele Sănătate și Digitalizare vor putea fi finalizate până la 15 august 2026.
Actul normativ oferă și posibilitatea unei extinderi suplimentare pentru beneficiarii care nu reușesc să încheie proiectele la termen. Aceștia vor putea solicita, în condițiile legii, prelungirea activităților până la 31 august 2026.
Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește asigurarea unui cadru predictibil și coerent pentru implementarea investițiilor aflate în derulare. Instituția gestionează aproximativ 1.200 de proiecte finanțate prin PNRR, care vizează modernizarea spitalelor, achiziția de echipamente medicale și dezvoltarea sistemelor digitale din sănătate.
Autoritățile afirmă că obiectivul este finalizarea tuturor investițiilor în termenul stabilit, astfel încât beneficiile acestora să ajungă cât mai rapid la pacienți.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
