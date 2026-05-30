Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026

Ioana Oprean

Ministerul Sănătății a decis prelungirea termenului de implementare pentru proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) din domeniul Sănătății.

Potrivit unui ordin semnat de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, și publicat în Monitorul Oficial, investițiile din componentele Sănătate și Digitalizare vor putea fi finalizate până la 15 august 2026.

Actul normativ oferă și posibilitatea unei extinderi suplimentare pentru beneficiarii care nu reușesc să încheie proiectele la termen. Aceștia vor putea solicita, în condițiile legii, prelungirea activităților până la 31 august 2026.

Ministerul Sănătății susține că măsura urmărește asigurarea unui cadru predictibil și coerent pentru implementarea investițiilor aflate în derulare. Instituția gestionează aproximativ 1.200 de proiecte finanțate prin PNRR, care vizează modernizarea spitalelor, achiziția de echipamente medicale și dezvoltarea sistemelor digitale din sănătate.

Autoritățile afirmă că obiectivul este finalizarea tuturor investițiilor în termenul stabilit, astfel încât beneficiile acestora să ajungă cât mai rapid la pacienți.

Actualitate

România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă

30 mai 2026

România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România finalizează la termen proiectele de achiziții din cadrul programului SAFE, subliniind că niciun euro din fondurile alocate nu va fi pierdut. Oficialul a prezentat și motivele pentru care unul dintre cele 11 […]

România copiilor epuizați: Un sfert dintre ei declară că se simt frecvent triști, iar peste jumătate acuză stări persistente de oboseală

30 mai 2026

România copiilor epuizați: Un sfert dintre ei declară că se simt frecvent triști, iar peste jumătate acuză stări persistente de oboseală Un sfert dintre copiii români declară că se simt frecvent triști, iar peste jumătate acuză stări persistente de oboseală, potrivit unor studii recente realizate de organizații internaționale și instituții implicate în monitorizarea sănătății emoționale […]

30 mai 2026 | COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone ale țării. Rafale de 70…90 km/h până sâmbătă seara

30 mai 2026

30 mai 2026 | COD GALBEN de vânt puternic în Alba și alte zone ale țării. Rafale de 70…90 km/h până sâmbătă seara Meteorologii ANM au emis sâmbătă o atenționare meteo cod galben de vânt puternic, valabilă în Alba și alte zone din țară. Citește și: Vreme instabilă în mare parte din țară pe perioada […]

