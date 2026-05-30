VIDEO | S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l

S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l

Un bărbat de 65 de ani, din Scărișoara, a fost reținut de polițiști după ce a fost depistat la volanul autoturismului cu o alcoolemie de 0,66 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 de mai 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Scărișoara, cercetat pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

În această dimineață, în jurul orei 07.25, polițiștii au oprit, pentru control, pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism care era condus de bărbatul, în vârstă de 65 de ani.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că bărbatul are suspendat dreptul de conducere.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI