FOTO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei

Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei

Poliția Municipiului Alba Iulia a derulat în noaptea de 29/30 mai 2026, în intervalul orar 22.00 – 01.00, o acțiune care a avut drept scop prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.

În cadrul acțiunii, prin intermediul aplicației eDAC, au fost verificate aproape 100 de persoane și peste 40 de autovehicule.

Polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 810 lei.

Totodată, au fost efectuate 38 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Compartimentului Canin – Serviciul Criminalistic Alba, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI