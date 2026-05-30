INVESTIȚIE de 300 de milioane de lei pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice, pregătită la Alba Iulia

O investiție de aproximativ 300 de milioane de lei pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice cu baterii este pregătită la Alba Iulia.

Proiectul aparține unei firme private cu sediul central în București, care a obținut acord de mediu de la Direcția Județeană de Mediu Alba.

Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu de producere și stocare a energiei din surse regenerabile și va fi realizată în extravilanul municipiului Alba Iulia, în apropierea fostei rampe de gunoi, la ieșirea spre Teiuș.

Suprafața totală a parcului energetic proiectat este de aproape 180 de hectare, iar instalația de stocare va ocupa circa 14.470 de metri pătrați, în partea de nord a municipiului.

Pe terenul destinat stocării nu vor fi amplasate panouri fotovoltaice. Energia stocată va proveni din cele patru parcuri fotovoltaice aflate în curs de autorizare pe terenurile învecinate, care vor avea o putere instalată totală de 158 MW. Energia acumulată în baterii va fi livrată controlat în Sistemul Energetic Național prin intermediul unei stații de transformare.

Potrivit documentației depuse, proiectul răspunde nevoii tot mai mari de echilibrare a rețelei electrice, în contextul creșterii producției de energie regenerabilă, dependentă de condițiile meteorologice. Sistemele de stocare permit utilizarea surplusului de energie produs în timpul zilei în perioadele de consum ridicat și contribuie la reducerea utilizării centralelor pe gaz sau cărbune.

De asemenea, instalația va sprijini reglarea frecvenței și tensiunii în rețeaua națională, servicii considerate esențiale pe măsură ce capacitățile energetice clasice sunt retrase din exploatare. Implementarea proiectului este estimată la aproximativ 24 de luni de la obținerea tuturor autorizațiilor necesare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)