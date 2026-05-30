România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat că România finalizează la termen proiectele de achiziții din cadrul programului SAFE, subliniind că niciun euro din fondurile alocate nu va fi pierdut.

Oficialul a prezentat și motivele pentru care unul dintre cele 11 proiecte inițiale a fost respins, invocând o ofertă considerată nejustificat de mare pentru transportoarele blindate Piranha.

„Vă prezint care este situaţia acestui Program SAFE. Avem termen mâine. Pentru termenul de mâine, care era cu adresare pentru achizițiile individuale, am avut 11 proiecte de achiziții individuale. Un proiect de achiziții individuale avut inițial, și anume arma de asalt, s-a mutat în administrarea celor de la Ministerul de Interne cu ceva timp în urmă. Au rămas 10. Din cele 10, unul singur a venit cu un preț aproape dublu decât valoarea aprobată de Parlamentul României și nu a putut fi aprobat.

Este vorba de transportatoarele blindate Piranha, pe care până acum câteva luni de zile le luam în înzestrarea Armatei Române cu 4,8 milioane de euro. Din calcule cu inflația s-a ajuns la concluzia că un preț aprobat de Parlament era de 6 milioane de euro. Oferta venită a fost de 9,4 și a fost respinsă”, a declarat ministrul interimar al Apărării.

Radu Miruță a precizat că toate proiectele eligibile au fost finalizate și că ultimele contracte urmau să fie semnate în cursul serii, insistând că strategia ministerului de a refuza ofertele supraevaluate a dat rezultate.

„Vă anunț că toate proiectele au fost finalizate. Astă seară urmează să semnăm ultimele contracte care au fost imprimate, dar pentru a nu mai întârzia conferința de presă. Așadar, ceea ce vă povesteam în toată această perioadă: nu acceptăm prețuri mari, umflate, a fost adevărat, nu pierdem niciun ban din SAFE, a fost adevărat. (…)

Facem localizare în România, când toți spuneau că cumpărăm vechituri de la francezi și de la ruși, este adevărat. Salvăm Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai prin introducerea construirii navelor în obligația de a le face la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai, este adevărat. Prin a contracta cele mai performante capabilități de luptă împotriva dronelor este adevărat.”

Ministrul a explicat că cele 831 de milioane de euro prevăzute inițial pentru proiectul Piranha 5 nu au fost pierdute, ci redirecționate către accelerarea unui alt program de înzestrare.

„Cu privire la cei 831 de milioane de euro care erau asignați proiectului Piranha 5, acești bani nu au fost pierduți. Au fost redistribuiți pentru a cumpăra încă de acum tranșa a 2-a de mașină de lupta infanteriei, pe care inițial o calculasem s-o cumpărăm anul viitor la un preț probabil mai mare atunci. Este o etapă istorică pentru Armata Română, ca atât de multe capabilități, atât de performante, pentru care adesea ne uitam cu dorință multă la armata și la înzestrarea armatei altor țări, astăzi să fie în contractul Armatei Române. A fost un efort comun”, a conchis Miruță.

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu România la 21 mai 2026, oferind țării acces la 16,68 miliarde de euro destinate investițiilor în apărare și infrastructură strategică.

