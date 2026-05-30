VIDEO | Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia

Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia

Tiberiu Mureșan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, unde este pregătit de Ovidiu Pănăzan, a devenit campion mondial la împins din culcat la „mondialul” de powerlifting în desfășurare în Polonia.

„Azi, 30 mai 2026, scriem din nou istorie pentru sportul din Alba și nu numai: Tiberiu Muresan, sportivul meu, legitimat la CS Unirea Alba Iulia, campion mondial la categoria de greutate +120 kg!

272,5kg ridicate la Campionatul Mondial din Varșovia, Polonia!”, a anunțat Ovidiu Pănăzan, care este nu doar antrenor, ci și președintele Federației Române de Powerlifting.

„Astfel, noi livrăm performanță în mod continuu! Nu avem nevoie de poeți ca să cosmetizăm realitatea sportivă și nici de AI ca să scriem texte. Noi scriem istorie…

Felicitari, Tibi Mureșan!!!”, a adăugat Ovidiu Pănăzan.

foto-video: Federația Română de Powerlifting

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI