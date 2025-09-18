Sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației

Joi, 18 septembrie 2025, sindicatele din învățământ au organizat un „protest mut” în fața Ministerului Educației și Cercetării, continuând seria de demonstrații începute la sfârșitul lunii iulie.

Manifestația a fost descrisă de reprezentanții FSE „Spiru Haret” drept „de susținere pentru cei 15.000 de oameni dispăruți din sistem”. Majoritatea participanților au purtat măști, semnalând astfel că protestează în tăcere.

Aceștia au afișat mesaje precum „Suntem aici pentru cei care au rămas în toamnă fără loc de muncă” și „Suntem aici pentru cei care și-ar fi dorit să fie în fața elevilor, dar Ministerul Educației le-a răpit această șansă”.

Federația sindicală „Spiru Haret” a transmis pe Facebook: „Suntem din nou în stradă pentru a ne apăra drepturile și pentru a cere respect pentru munca noastră.

Protestăm împotriva măsurilor guvernamentale care amenință calitatea învățământului și stabilitatea locurilor de muncă. Suntem alături colegii noștri, profesorii suplinitori, care, în ciuda pregătirii și a rezultatelor bune, au rămas fără un post.”

Protestele sindicatelor din educație față de măsurile din Legea Bolojan au început la sfârșitul lunii iulie și au atins apogeul pe 8 septembrie, în prima zi de școală, când la București a avut loc un amplu marș de protest.

Manifestațiile au continuat ulterior, sporadic, la sediul MEC și în alte localități din țară.

Sursa foto: Arhivă

