Sindicatele amenință cu boicotul, dar ministrul Educației îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie!”

Sindicatele din Educație amenință cu boicotul orelor, însă ministrul îi îndeamnă pe părinți: „Trimiteți copiii la școală pe 8 septembrie, cursurile vor continua!”

Anul școlar bate la ușă, dar începutul nu se anunță deloc liniștit. Sindicatele din Educație îi cheamă pe profesori să intre în clase, dar să nu mai predea. Practic, dascălii ar urma să le spună elevilor doar titlurile lecțiilor și atât.

Este felul lor de a protesta față de noua lege a educației, care aduce schimbări mari și nu tocmai pe placul cadrelor didactice: mai multe ore la catedră, clase comasate, bani ai puțini pentru munca suplimentară.

În timp ce profesorii se pregătesc de boicot, ministrul Educației, Daniel David, le transmite părinților că elevii trebuie să vină la școală pe 8 septembrie. Oficialul spune că orele nu se vor opri și că situațiile în care nu se predă vor fi rare. Mai mult, promite că școlile sunt pregătite pentru începutul de an și că nimeni nu va rămâne pe dinafară.

Sindicatele însă spun că fără presiune nu se schimbă nimic și că legea nouă riscă să încarce și mai mult profesorii, dar și să strice calitatea actului educațional.

Așadar, 8 septembrie va fi un test nu doar pentru elevi și părinți, ci și pentru cât de hotărâți sunt profesorii să ducă acest protest până la capăt.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI