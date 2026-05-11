8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări

Luni, 11 mai 2026, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont”, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, cu societatea TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L.

„Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern, gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Va fi un loc al albaiulienilor, în care copiii se joacă în siguranță, se face sport la orice vârstă, iar familiile se bucură de un mediu curat și plăcut”, a precizat primarul Gabriel Pleșa.

Proiectul include:

• peste 73.000 mp de spații verzi

• terenuri sportive și locuri de joacă

• zone pentru fitness în aer liber

• alei pietonale permeabile

• iluminat eficient energetic

• mobilier urban modern

• zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj

„Amenajarea va respecta caracterul natural al zonei și va proteja ecosistemul existent, prin soluții sustenabile și intervenții cu impact minim asupra mediului.

Un oraș frumos nu înseamnă doar clădiri și străzi moderne, ci locuri în care oamenii se simt bine, se întâlnesc și creează amintiri împreună. Ne dorim ca acest parc să devină un colț viu al Albei Iulia, un adevărat ”plămân verde” al orașului, unde copiii să alerge în voie, părinții și bunicii să petreacă timp de calitate, iar fiecare albaiulian să găsească puțină liniște, natură și bucurie aproape de casă. Investim în spații care sunt gândite pentru oameni și care fac din Alba Iulia un oraș tot mai verde și mai plăcut pentru fiecare generație.

Valoarea totală a proiectului este de 27.340.042,21 lei, din care 21.109.894,24 lei reprezintă finanțare europeană, 3.228.572,05 lei contribuție de la bugetul național, 496.703,40 lei cofinanțare eligibila beneficiar, iar 2.504.872,52 lei valoare totală neeligibilă TVA inclus”, a mai spus primarul Gabriel Pleșa.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI