8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări
8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări
Luni, 11 mai 2026, a fost semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Amenajare Parc Nord – Municipiul Alba Iulia – Cartier Micești – Orizont”, finanțat prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027, cu societatea TOBIMAR CONSTRUCT S.R.L.
„Noul parc va transforma aproximativ 8 hectare într-un spațiu verde modern, gândit pentru relaxare, mișcare, timp petrecut în aer liber și apropiere de natură. Va fi un loc al albaiulienilor, în care copiii se joacă în siguranță, se face sport la orice vârstă, iar familiile se bucură de un mediu curat și plăcut”, a precizat primarul Gabriel Pleșa.
Proiectul include:
• peste 73.000 mp de spații verzi
• terenuri sportive și locuri de joacă
• zone pentru fitness în aer liber
• alei pietonale permeabile
• iluminat eficient energetic
• mobilier urban modern
• zone cu apă și bazine de retenție integrate armonios în peisaj
„Amenajarea va respecta caracterul natural al zonei și va proteja ecosistemul existent, prin soluții sustenabile și intervenții cu impact minim asupra mediului.
Un oraș frumos nu înseamnă doar clădiri și străzi moderne, ci locuri în care oamenii se simt bine, se întâlnesc și creează amintiri împreună. Ne dorim ca acest parc să devină un colț viu al Albei Iulia, un adevărat ”plămân verde” al orașului, unde copiii să alerge în voie, părinții și bunicii să petreacă timp de calitate, iar fiecare albaiulian să găsească puțină liniște, natură și bucurie aproape de casă. Investim în spații care sunt gândite pentru oameni și care fac din Alba Iulia un oraș tot mai verde și mai plăcut pentru fiecare generație.
Valoarea totală a proiectului este de 27.340.042,21 lei, din care 21.109.894,24 lei reprezintă finanțare europeană, 3.228.572,05 lei contribuție de la bugetul național, 496.703,40 lei cofinanțare eligibila beneficiar, iar 2.504.872,52 lei valoare totală neeligibilă TVA inclus”, a mai spus primarul Gabriel Pleșa.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani
Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani Organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba și-au ales conducerea pentru următorii 4 ani. Ordinul Arhitecților din România Filiala Alba și Uniunea Arhitecților din România Filiala Alba au desfășurat procesul de alegere a noilor structuri de conducere pentru mandatul 2026–2030. În urma votului […]
11 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier […]
ITM Alba: AMENZI de 57.000 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 4 – 8 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 57.000 de lei și 21 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 4 – 8 mai 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 4 – 8 mai 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 57.000 de lei și au acordat 21 de avertismente în urma controalelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte
Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte...
11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale. Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă
TRAGEDIE în Alba: Cadavrul unui bărbat de 54 de ani, din Bucium, descoperit într-un canal de colectare a apei pluviale....
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și...
Curier Județean
8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost semnat contractul de lucrări
8 hectare dedicate relaxării și naturii, printr-o investiție de 27,3 milioane lei într-un nou parc în Alba Iulia: A fost...
FOTO | Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani
Cine va conduce organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba în următorii 4 ani Organizațiile profesionale ale arhitecților din Alba și-au...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...