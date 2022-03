SIMULARE Bacalaureat 2022: Prima probă, la Limba şi literatura română, va avea loc pe 28 martie. CALENDAR și modele de subiecte

Un punct de control pentru evacuarea civililor care încercau să scape din districtul Irpin, la vest de Kiev, a fost atacat duminică.

Potrivit CNN, presa internațională filma la fața locului când a căzut ceea ce pare a fi un obuz de artilerie.

Footage circulating this morning shows what looks like a corridor for civilians to leave the city of Irpin near Kyiv coming under fire from Russian troops. pic.twitter.com/o8byQpDrle

— Kyle Glen (@KyleJGlen) March 6, 2022