Sibian de 40 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta 4 ani și 3 luni după gratii pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului
Un sibian de 40 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud unde va sta 4 ani și 3 luni după gratii pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sibiu au identificat pe raza municipiului Sibiu un bărbat în vârstă de 40 de ani pe numele căruia, la data de 12 ianuarie a.c., Tribunalul Sibiu a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 4 ani și 3 luni de închisoare cu executare.
Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Aiud, în vederea executării pedepsei.
