Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba își suspendă activitatea: Vor fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent

Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat suspendarea activității.

„În data de 26.08.2025 a avut loc Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, urmare a convocării de către Secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, având ca unic punct pe ordinea de zi exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de act normativ privind modificarea pensiilor de serviciu

și la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților și a independenței justiției.

În acest context, Adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a hotărât în unanimitate ralierea la formele de protest adoptate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București în data de 26.08.2025 și:

1. Transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a punctului de vedere anterior detaliat și adoptat, cu solicitarea de avizare negativă a proiectului de act normativ privind modificarea statutului magistraților.

2. Adoptarea următoarelor forme de protest pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea propunerii legislative de către inițiatorii acesteia:

a) Suspendarea activității Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, cauzele cu inculpați față de

care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare;

b) Suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență;

c) Susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

Măsuri similare au fost adoptate și de Adunările generale ale procurorilor de la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș.

Precizăm că în perioada protestului procurorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind soluționarea dosarelor în care urmărirea penală este terminată, studiul individual vizând activitatea profesională, precum și alte atribuții legale și regulamentare (în funcție de urgență și importanță)”, se arată într-un comunicat de presă.

