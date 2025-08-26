Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea din 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Excepții
Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea din 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Excepții
Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea de miercuri, 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba a avut loc marți, 26 august 2025, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.
Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:
Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.
Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.
Stabileşte restrângerea temporară a activităţii de judecată la nivelul Tribunalului Alba, începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor care au următoarele obiecte:
1. Secţia Penală:
-cauzele în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.);
-cauzele având ca obiect dispoziţii asupra măsurilor preventive şi asupra măsurilor asiguratorii (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată);
-cauze care vizează măsuri de siguranţă cu caracter medical.
2. Secţia I Civilă:
-ordonanțe președințiale, în materia minori şi familie, în cazurile ce vizează situaţii de risc care pot pune în pericol viaţa şi integritatea minorilor şi necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale (art. 997 C.pr.civ);
-ordine de protecţie (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecţie);
-măsura plasamentului de urgenţă (Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului);
3. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă:
-suspendare executare act administrativ (art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004);
Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3).”
La adoptarea hotărârii, judecătorii Tribunalului Alba au avut în vedere că „acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti. Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie.”
Textul integral al Hotărârii nr. 3/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, întrunită la data de 26.08.2025 emisă de preşedintele Tribunalului Alba poate fi lecturat pe portalul Tribunalului Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii
INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra. Citește și: FOTO | Incendiu la o anexă gospodărească din Blaj. Arde o șură de pe strada Crișului „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în localitatea Culdești (Vidra). Din informațiile primite de la apelant incendiul […]
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a serviciilor de dezvoltare și implementare destinate extinderii Sistemului Informatic Integrat actual și achiziționării echipamentelor aferente în cadrul proiectului „Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud”. Proiectul este derulat […]
Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere
Tânăr de 23 de ani, din Cugir, oprit de polițiști pentru un control: Avea dreptul de a conduce suspendat în urme unei alte infracțiuni rutiere Un tânăr de 23 de ani, din Cugir, a fost oprit de polițiști pentru un control pe o stradă din oraș. Acesta avea dreptul de a conduce suspendat în urme […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 22 septembrie 2025: Temperaturi peste cele obișnuite în septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA până în 22 septembrie 2025: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni La sfârșitul lunii august 2025...
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF cu scopul combaterii evaziunii fiscale
„Ai dreptul la bon fiscal!”: Campanie de informare realizată de ANAF Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o...
Știrea Zilei
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia: A susținut-o și în cele mai grele momente
A murit Oliviu Feneșan, fost conducător al echipei de fotbal Unirea Alba Iulia A încetat din viață Oliviu Feneșan, un...
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații acuză campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti
Curtea de Apel Alba Iulia SUSPENDĂ de miercuri ședințele de judecată, cu unele excepții, din cauza tăierii pensiilor speciale: Magistrații...
Curier Județean
UPDATE FOTO | INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință. Intervin pompierii
INCENDIU la Culdești-Vidra: Arde generalizat o locuință Un incendiu s-a produs marți după amiază în comuna Vidra. Citește și: FOTO...
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă: Achiziție de pachete software și servicii IT
Digitalizarea activităţii Spitalului Municipal Aiud continuă Spitalul Municipal Aiud a lansat, miercuri, 20 august 2025, în Sistemul Electronic de Achziții...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne
26 august: Adoptarea declarației drepturilor omului și ale cetățeanului, prin care au fost puse bazele democrației moderne Declarația drepturilor omului...