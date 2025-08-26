Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea din 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Excepții

Tribunalul Alba își suspendă suspendă activitatea de miercuri, 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba a avut loc marți, 26 august 2025, în scopul exprimării unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraţilor şi a independenţei justiţiei.

Adunarea generală a judecătorilor a hotărât următoarele:

Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

Solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Stabileşte restrângerea temporară a activităţii de judecată la nivelul Tribunalului Alba, începând cu data de 27.08.2025 şi până la retragerea proiectului de lege, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor care au următoarele obiecte:

1. Secţia Penală:

-cauzele în care se exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b Cod proc. pen.);

-cauzele având ca obiect dispoziţii asupra măsurilor preventive şi asupra măsurilor asiguratorii (în faza de cameră preliminară şi în faza de judecată);

-cauze care vizează măsuri de siguranţă cu caracter medical.

2. Secţia I Civilă:

-ordonanțe președințiale, în materia minori şi familie, în cazurile ce vizează situaţii de risc care pot pune în pericol viaţa şi integritatea minorilor şi necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale (art. 997 C.pr.civ);

-ordine de protecţie (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice şi Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecţie);

-măsura plasamentului de urgenţă (Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului);

3. Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ, Fiscal şi de Insolvenţă:

-suspendare executare act administrativ (art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 554/2004);

Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate în art. 3).”

La adoptarea hotărârii, judecătorii Tribunalului Alba au avut în vedere că „acţiunile agresive susţinute şi lipsite de fundament ale decidenților politici, la care asistăm, probează o nevoie fără precedent a acestora de aservire, prin disoluţie, a puterii judecătoreşti. Este în mod ferm necesar ca, în exercitarea prerogativelor constituţionale de putere în stat, să atragem atenţia asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept. Demersul nostru are ca premisă respectul faţă de cetăţeni şi solidaritatea cu aceştia, pentru ca dreptul de acces la justiţie să nu devină o iluzie.”

Textul integral al Hotărârii nr. 3/2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba, întrunită la data de 26.08.2025 emisă de preşedintele Tribunalului Alba poate fi lecturat pe portalul Tribunalului Alba.

