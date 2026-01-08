Și CS Universitar Alba Iulia demarează pregătirile în 12 ianuarie | Studenții, cantonament centralizat și 6 amicale

Și CS Universitar Alba Iulia demarează pregătirile în 12 ianuarie, cu primul antrenament pe „Pielarul”. Studenții, cantonament centralizat pe plan local și 6 amicale

Pe lângă CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, și CS Universitar Alba Iulia va demara pregătirile luni, 12 ianuarie, primul antrenament din 2026 fiind prevăzut pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș.

Formația universitară se va pregăti pe plan local, urmând a avea un stagiu centralizat în perioada 2-10 februarie. Sunt fixate și 6 jocuri de verificare, după cum urmează, cu „U” Cluj Under 19 (17 ianuarie), ASA Tg. Mureș (24 ianuarie), CIL Blaj (31 ianuarie), Jiul Petroșani (7 februarie), Hidro Mecanica Șugag (14 februarie) și ACS Mediaș (20 februarie).

Gruparea condusă de Nicolae Ghișa, Vasile Ursu și Bogdan Bucurică iernează pe locul 9, cu 16 puncte realizate în 17 etape, iar primul meci al sezonului va fi un derby „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir, în deplasare, în partea secundă a sezonului urmând încă 5 etape din retur și apoi disputele din play-out. În toamnă, studenții s-au bazat pe un efectiv extrem de tânăr și în continuare vor aplica aceeași strategie, principalele preocupări fiind înregimentarea unor jucători under (n. în 2007). În același timp vor fi și plecări din lot, un nume fiind Cr. Radu, dar cu siguranță se vor înregistra și alte despărțiri.

„Deocamdată nu sunt noutăți semnificative. Vor fi mutări, căutăm tineri care să crească în timp”, a punctat Nicolae Ghișa.

19 ianuarie este data fixată pentru reluarea pregătirilor pentru celelalte 3 conjudețene, componente ale Seriei 7, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și Hidro Mecanica Șugag. (

