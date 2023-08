Sfântul Alexandru 2023: Idei de mesaje, urări și felicitări pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui

Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Alexandru. Ce nume se sărbătoresc pe 30 august de Sfântul Alexandru



În fiecare an, pe data de 30 august, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Alexandru. Numele a devenit popular da torită regelui Alexandru al III lea al Macedoniei, supranumit și Alexandru cel Mare. Etimologic, numele Alexandru, provine de la vechiul nume persan „Aleksandros”, care este compus din verbul grecesc „alexo” – „a apăra”, „a proteja”, dar și „andros” – forma de genitiv a substantivului aner- bărbat, om.

Astfel, semnificația numelui Alexandru este: “care îi apără pe oameni”. Persoanele care poartă numele Sfântului Alexandru sunt descrise drept persoane dominante, cu puternice argumente, cu un simț ascuțit al afacerilor și o ambiție puternică.

De Sfântul Alexandru îşi serbează numele cei care poartă numele de Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina, Sandrina, Sandu, Sanda, Sandel, Sanducu, Ducu, Dutu, Saşa, Alessandra.

Semnificatia numerologica a numelui Alexandru

– Un nume care creaza individualitate, independenta, incredere in sine, initiativa, inclinatie catre activitatile fizice.

– Tendinta de armonizare a opiniilor personale cu cele ale altora , de acceptare a compromisului sau de lucru in subordinea cuiva (contrar dorintei intime).

– Exprimare directa si sincera.

– Unii oameni gasesc dificil sa accepte dominarea sau maniera argumentativa a purtatorilor numelui Alexandru.

– Nevoie de a fi creativ si original, sau de a-si sublinia originalitatea, lucru ce ii poate lua prin surprindere pe cei din jur.

– Prenumele Alexandru, combinat cu numele de familie, poate aduce o neimplinire a fericirii sau succesului sau poate determina probleme de sanatate legate de tensiunea sangelui sau accidente la cap, scrie diane.ro.

Semnificatia numerologica a numelui Alexandra

– Un nume cu o mare importanta in stapanirea aspectelor materiale ale vietii.

– Apreciere a calitatii obiectelor, dorinta de a poseda cel mai bun lucru pe care il pot oferi banii.

– Graba in aprecierea oamenilor, adesea bazata pe infatisarea lor fizica, haine, succes material si standard social.

– Un ascutit simt al afacerilor, calitati de manager in special in finante.

– Ambitie de a ajunge in functii de conducere.

– Prenumele Alexandra , combinat cu numele de familie, poate aduce neimpliniri in viata si poate determina probleme de sanatate legate de organele de reproducere.