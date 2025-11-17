,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) îi avertizează pe consumatori cu privire la riscurile pe care le presupune cumpărarea de produse alimentare vândute, în special pe rețelele de socializare, de către persoane fizice care nu dețin actele necesare.
Tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistrați sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nu dispun de spații verificate oficial și nu respectă normele minime de igienă impuse de legislația din România.
„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care își promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să dețină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar și fără respectarea condițiilor minime de igienă”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.
Produsele realizate în spații necontrolate și în condiții precare de igienă, pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave.
Recomandări generale pentru consumatori
- Cumpărați produse alimentare doar din unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;
- Verificați eticheta, data durabilității minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului și condițiile de depozitare;
- Evitați achizițiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spații improvizate;
- Sesizați autoritățile atunci când identificați astfel de practici ilegale.
Recomandări privind achiziția alimentelor din comerțul online
Pentru cumpărăturile efectuate online (Freshful, Sezamo, Bringo etc), ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenți la:
Înainte de a plasa comanda:
- Datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email).
- Denumirea produsului, lista ingredientelor și cantitatea netă.
- Condițiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate.
- Existența informațiilor despre alergeni și declarația nutrițională (unde este cazul).
- Termenii și condițiile de livrare, retur și reclamații.
La recepționarea coletului:
- Integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări).
- Concordanța între produsele comandate și cele livrate.
- Starea termică a produselor perisabile.
- Integritatea ambalajelor și lizibilitatea etichetelor.
- Data durabilității minimale / data limită de consum.
- Bonul fiscal, util în cazul unei reclamații.
- Comercializarea cărnii de porc și a produselor din carne de porc
În ceea ce privește comerțul cu carne de porc și produse din carne de porc, acesta trebuie să respecte normele prevăzute de legislația națională și europeană privind controlul Trichinella în carnea de porc, precum și reglementările sanitar-veterinare privind pesta porcină africană (PPA).
Prin urmare, este interzis comerțul – inclusiv comerțul online – cu carne de porc și produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploatații cu status neconform în relație cu pesta porcină africană, așa cum sunt definite în Normele specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploatațiile de creștere a porcinelor și combaterea pestei porcine africane în România, aprobate prin Ordinul ANSVSA nr. 130/2023.
Comerțul cu produse din carne de porc obținute de la porcine crescute în exploatații cu status neconform este permis doar dacă aceste produse au fost supuse unui tratament de atenuare a riscului privind PPA, conform legislației europene care reglementează această boală.
Este permis comerțul, inclusiv cel on-line, cu carne de porc și produse din carne de porc rezultate din sacrificarea în abatoare a porcinelor crescute în exploatații cu status conform după cum sunt definite în actul normativ sus-menționat, dar numai din unități autorizate/înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, cu respectarea condițiilor de igienă privind comercializarea și transportul, inclusiv asigurarea lanțului frigorific.
Atenționare privind comerțul online cu animale vii și păsări
Achiziția de animale vii sau păsări prin anunțuri online de la persoane neautorizate este strict nerecomandată. În lipsa unui control sanitar-veterinar adecvat, astfel de tranzacții pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major – precum PPA, gripa aviară sau alte boli transmisibile –, punând în pericol fermele, gospodăriile și siguranța alimentară la nivel național.
ANSVSA recomandă achiziționarea animalelor exclusiv din unități și exploatații autorizate.
ANSVSA reamintește:
Siguranța alimentelor reprezintă un element fundamental pentru protejarea sănătății publice. Achizițiile responsabile și informate contribuie la prevenirea îmbolnăvirilor și la combaterea practicilor ilegale din mediul online.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025” Economistul Radu Georgescu atrage atenția asupra deteriorării accelerate a principalilor indicatori economici ai României, precizând că salariul mediu brut real a înregistrat o scădere de 5% față de anul precedent. El a precizat […]
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului
Tinerii șoferi nu vor putea conduce mașini puternice. Restricțiile care se aplică în primii doi ani de la obținerea permisului Regulile de circulație ar putea fi modificate semnificativ pentru șoferii aflați la început de drum. Guvernul și-a exprimat acordul pentru un proiect de lege care restricționează accesul acestora la autovehicule puternice în primii doi ani […]
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt timp: A fost cel mai mare angajator din zonă
Sute de angajați din România rămân fără loc de muncă. Fabrica în care lucrau urmează să se închidă în scurt timp Compania Aptiv, cel mai mare angajator din zona orașului Ineu, județul Arad, activă în industria automotive, ar urma să-și înceteze activitatea în luna decembrie. Aproximativ 900 de angajați urmează să fie disponibilizați, potrivit notificării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul ANSVSA
,,Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane care își promovează produsele pe Facebook sau TikTok”. Avertismentul...
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al anului 2025”
Economistul Radu Georgescu despre riscul de recesiune: „În trimestrul 3, PIB-ul a scăzut cu 0,2% comparat cu trimestrul 2 al...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1 milion de euro alocați doar pentru promovare online – ,,Noi în ce an trăim?”
Turismul în Alba, perspective sumbre pentru 2026: Promovarea blocată în metodele de acum 20 de ani. La Sibiu, peste 1...
VIDEO | Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni
Cum arată Târgul de Crăciun din Cetatea Alba Carolina 2025: Patinoar, scenă, decorațiuni și multă culoare pregătite pentru albaiulieni Pregătirile...
Curier Județean
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: „Toate cadrele medicale s-au comportat exemplar”
Mesaj de mulțumire din partea unui părinte către echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia Un părinte a...
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit și i-a predat echipajelor venite în sprijin
FOTO | Un polițist din Blaj, aflat în timpul liber, i-a depistat pe autorii furtului din biserică. Agentul i-a oprit...
Politică Administrație
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor
Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii...
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări
Mai mult de 10 străzi din Abrud urmează să fie modernizate. Peste 7 kilometri de drum vor beneficia de lucrări ...
Opinii Comentarii
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen
17 noiembrie, ziua mondială a copiilor născuți prematur: Câte milioane de copii se nasc anual înainte de termen Anual, în...
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată
17 noiembrie: Ziua Internațională a Studenților. Cum a apărut această sărbătoare și când a fost fost celebrată pentru prima dată...