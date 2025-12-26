Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”

Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC. Conform unei postări făcută pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă ANPC, multe citrice din magazinele din România sunt problematice.

Oficialul arată că există o categorie de citrice care nu este destinată consumului uman, dar care apare în continuare la rafturile magazinelor din România.

Mai exact, acesta se referă la „lămâile (sub 45 mm diametru) și portocalele(sub 60 mm diametru) considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene.”

,,Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice dar și al achizitorilor din marketuri!!Lǎmâile(sub 45 mm diametru) și portocalele(sub 60 mm diametru) considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene.

Destinație acestora poate fi DOAR:

-Furaj direct (mai ales pentru bovine, porcine)

-Procesare (suc, piure, alcool)

-Compostare, dacă nu sunt potrivite pentru hrană. În multe hiper/super marketuri acestea sunt oferite consumatorilor și prezentate ca fiind toate CALITATEA I.

Cum ajung la raft? E un drum lung dar interesant!”, a scris recent Paul Anghel pe Facebook.

