Sedință APA CTTA SA ALBA, privind proiectul de investiții cu finanțare europeană în infrastructura de apă și apă uzată

Sedinta de lucru la Operatorul Regional APA CTTA SA ALBA, privind proiectul de investitii cu finantare europeana in infrastructura de apa si apa uzata, cu participarea Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene, pe deplin constienti de problemele specifice intampinate in procesul de implementare a Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Alba, in perioada 2014-2020, au organizat o sedinta de lucru in data de 24.06.2020, la sediul Operatorului Regional APA CTTA SA ALBA.

Au participat doamna Secretar de Stat Carmen Moraru, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, domnul Catalin Aflat, Consilier Ministru si domnul Andrei Chivu, Director Directia›de Monitorizare Proiecte din cadrul Autoritatii de Management pentru POIM, Mihai Croitoru director Directia Regionala Infrastructura Sibiu si Mircea Radu coordonator CMVT din cadrul aceleiasi structuri.

Scopul acestei intalniri de lucru l-a reprezentat, in primul rand, analiza problemelor punctuale identificate in implementarea proiectului „ Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020”, precum si identificarea unor solutii in vederea diminuarii intarzierilor, respectiv accelerarii procesului de implementare.

Investitiile propuse in cadrul proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014 -2020” , prin contractul de finantare nr.116/31.08.2017 , vizeaza 14 contracte cu o valoare totala: 114.079.588 EURO , fara TVA. Uniunea Europeana finanteaza acest proiect cu 86.737.563 euro (fara TVA), la aceasta suma adaugandu-se 13.265.745 euro de la bugetul statului, 2.040.884 euro de la bugetele locale ca beneficiari finali ai investitiilor, iar SC APA CTTA SA Alba, va contribui cu 12.035.397 euro. Proiectul cuprinde 3 contracte de servicii, unul de furnizare vehicule operaționale, si 9 contracte de lucrări, prin care se vor realiza investiții în infrastructura de apă și apă uzată.

Prin urmare, ›in prezenta directorului general Cornel Stefan Bardan, a managerului UIP Ionita Eugen, ca reprezentanti din partea Operatorului, direct implicati in procesul de implementare, cat si Consultantul proiectului si Supervizorul acestuia, constructorul Hidroconstructia SA a prezentat punctul sau de vedere cu privire la intarzierile lucrarilor in cele 3 contracte pe care le implementeaza in judetul nostru. Principalele motive invocate de catre acesta sunt lipsa fortei de munca autohtona, motivand ca aceasta ar putea fi rezolvata prin contractarea unor muncitori din Albania si Vietnam, ceea ce in conditiile actuale, datorate restrictiilor cauzate de pandemie, e mai greu de realizat . A fost elaborat, de comun acord, un plan realistic de implementare pana in luna august, cu program de lucru extins pe zi, dar care sa fie intr-adevar respectat: „ Facem planuri peste planuri de ceva vreme…hartia suporta, dar haideti sa fim realisti in ceea ce ne propunem”, a punctat d-na ministru Secretar de Stat Carmen Moraru, adresandu-se constructorului.

„ Consider ca a fost o intalnire utila, din punctul de vedere al Operatorului, in care implicarea reprezentantilor Ministerului Fondurilor Europene prezenti, a fost foarte importanta, reusind sa se impuna in fata constructorului iar faptul ca acesta a fost de acord cu un program de implementare pe termen scurt, speram sa-i determine intr-o implicare mai serioasa si sa reuseasca finalizarea acestor contracte prin recuperarea intarzierile pe care le au…”, a precizat directorul general Cornel Stefan Bardan.