O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu am mai plătit salariile de trei luni”. Situație demnă de „Cartea Recordurilor”

Problemele persistă în comuna Almașu Mare, județul Alba. După nu mai puțin de 17 ședințe ale Consiliului Local, consilierii nu au aprobat nici bugetul local și nici hotărârea privind taxele și impozitele. În aceste condiții, primarul susține că administrația locală se află într-un blocaj.

Primar: ,,De 3 luni nu am putut să dau salariile angajaților primăriei. Suntem blocați”

Primarul comunei Almașu Mare, Zaharie Aron, a discutat despre problemele cu care se confruntă administrația locală într-o discuție cu ziariștii de la ziarulunirea.ro. Acesta a explicat că, din cauza faptului că atât bugetul local, cât și proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele au rămas nevotate, mai multe persoane nu și-au primit salariile:

,,Nu a fost votat nici bugetul, nu au fost stabilite nici taxele și impozitele. Eu am propus ca taxele și impozitele să fie stabilite la nivelul minim, însă 5 din 9 consilieri nu votează proiectul. Din cauza asta ne-au fost sistate alimentările de conturi din sumele defalcate din TVA sau din impozitele pe venit pe care le primim de la bugetul de stat sau de la Consiliul Județean. De 3 luni nu am putut să dau salariile angajaților primăriei sau asistenților persoanelor cu handicap.”, a explicat Zaharie Aron, pentru ziarulunirea.ro.

Edilul a continuat, precizând că astăzi, 23 iunie 2026, de la ora 11:00, va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local. Pe ordinea de zi a celor nouă consilieri locali se află o parte dintre proiectele de hotărâre care au generat blocajul administrativ din comună.

,,Am primit preaviz pentru întreruperea energiei electrice”

Întrebat despre situația în care consilierii continuă să nu găsească o majoritate pentru a vota proiectele de hotărâre, edilul a precizat că mai multe probleme vor continua să persiste:

,,Rămânem tot blocați și nu primim de la bugetul de stat bani să ne redresăm. N-am plătit de 4-5 luni gunoiul menajer care se adună din comună, am primit preaviz pentru întreruperea energiei electrice, pentru iluminatul public, școli, cămine, primărie, plus alte utilități pentru care nu avem bani.”, a mai spus primarul Zaharie Aron pentru ziarulunirea.ro.

O altă problemă menționată de edilul din comună a fost că: ,,nefiind plătite de 3 luni salariile, nu mai apar nici asigurați. Dacă merg la spital, trebuie să plătească asigurarea pentru că nu apar asigurați. Sunt diferite probleme destul de grave, dar acești cinci consilieri nu vor să înțeleagă.”, a spus în final primarul din Almașu Mare, Zaharie Aron.

Reamintim că, în luna februarie a acestui an, primarul comunei Almașu Mare, Zaharie Aron, a solicitat companiei Electrica să nu mai furnizeze energie electrică pentru utilitățile din comună, inclusiv pentru unitățile școlare, începând cu data de 1 martie 2026.

Decizia este motivată de faptul că încasările la buget sunt blocate din cauza neparobării taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026.

„Datorită faptului ca în nenumărate rânduri, 7 (sapte) ședințe consecutive ale consiliulul local, consilierii locali ai comunei Almașu Mare nu au aprobat stabilirea impozitelor și taxelor locale, și din această cauză nu se pot face încasări la bugetul local, cer prin prezenta întreruperea alimentării cu energie electrică a iluminatului public în toate satele din comună, pe o perioada nedeterminată, începand cu data de 01.03.2026, întrucât nu mai avem resurse financiare pentru plata energiei electrice.

De asemenea, cer prin prezenta întreruperea alimentării cu energie electrică a școliilor și a căminelor culturale din comună, pe o perioada nedeterminată, din aceleași motive, începand cu data de 01.03.2026”, se arată în cererea formulată de primar și adresată companiei de electricitate.

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