Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan a fost ales duminică, 21 iunie 2026, în funcția de președinte al Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului organizat la Romexpo.
Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat vineri, 18 iunie 2026, că nu mai candidează.
Congresul Extraordinar al PNL, convocat după ce preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veştea, fără a consulta sau informa partidul, a avut loc duminică, 21 iunie 2026, la Romexpo, cu participarea a 2.500 de delegaţi.
Singurul candidat a fost Ilie Bolojan, care a depus o moţiune intitulată „Modernizare cu Rădăcini”, el arătând că PNL are nevoie de modernizare, dar şi de păstrarea valorilor care i-au definit identitatea de-a lungul timpului.
Ilie Bolojan și-a prezentat moţiunea la Congresul PNL
Ilie Bolojan și-a prezentat moţiunea în faţa delegaţilor PNL, la congresul în care liberalii și-au ales noua conducere.
La începutul discursului, Bolojan le-a mulţumit celor care s-au deplasat la congres din toate zonele ţării. El a invitat apoi alături de el echipa de conducere care urmează să fie votată de delegaţi.
Echipa de conducere:
-Prim-Vicepreședinte: Dan Motreanu
-Secretar General: Robert Sighiartău
-Vicepreședinți:
1. Mircea Abrudean
2. Ioan Popa
3. Siegfried Mureșan
4. Oana Gheorghiu
5. Alexandru Muraru
6. Dragoș Pîslaru
7. Florin Roman
8. Gabriela Horga
Ciprian Ciucu: Am câştigat alegerile în Bucureşti împotriva voinţei sistemului
Ciprian Ciucu a declarat, la Congresul PNL, că în România „nu toate guvernele îşi aparţin” şi „nu toţi miniştrii îşi aparţin”, spunând de asemenea că nici premierul desemnat Adrian Veştea nu îşi aparţine, susţinând că nici partidele nu sunt întotdeauna independente în luarea deciziilor.
El a vorbit despre ceea ce a numit „sistemul”, despre care a spus că este greu de definit.
„Iniţial nu ştii dacă există sau nu există, dar, dacă eşti un om liber, ai şansa să o afli pe pielea ta în cel mai brutal mod cu putinţă”, a afirmat Ciucu.
Potrivit acestuia, „sistemul nu candidează în alegeri”, dar influenţează viaţa politică.
„Pentru sistem nu contează dacă ia decizii greşite. Alţii plătesc: populaţia şi politicienii, dar niciodată sistemul”, a mai spus Ciprian Ciucu.
El a adăugat că a câştigat alegerile în Bucureşti „împotriva voinţei sistemului”.
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