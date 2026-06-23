Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, că programa pentru opționalul „Ora de GIS” a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial.

Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală.

Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările, conform Agerpres.

Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.

„‘Ora de GIS’ – opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc”, afirmă sursa citată.

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