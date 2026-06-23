Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial
Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, că programa pentru opționalul „Ora de GIS” a fost aprobată și publicată în Monitorul Oficial.
Disciplina se află la intersecţia dintre Geografie şi Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, însă deschide învăţarea şi către mediu, urbanism, transport, turism, protecţia patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală şi cetăţenie digitală.
Opţionalul se adresează elevilor de liceu, clasele a IX-a – a XII-a, filiera teoretică, profilurile real şi umanist, toate specializările, conform Agerpres.
Durata opţionalului este de o oră pe săptămână, pe durata unui an şcolar.
„‘Ora de GIS’ – opţionalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluţii este o disciplină pentru elevii care vor să înveţe practic, să lucreze cu tehnologia şi să înţeleagă mai bine spaţiul în care trăiesc”, afirmă sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00. Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, […]
Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat
Nicușor Dan cheamă partidele la consultări la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, după căderea Guvernului Veștea: PSD, primul chemat Președintele Nicușor Dan a chemat marți, 23 iunie 2026, la consultări partidele și formațiunile politice parlamentare, în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a […]
23-24 iunie 2026 | Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Vreme foarte caldă și furtuni în Alba și alte zone din țară: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, marți, 23 iunie 2026 informarea meteo de vreme călduroasă și disconfort termic. Sunt in vigoare și avertizări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică, o parte dintre acestea vizând și județul Alba. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii Institutul...
Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial
Materie nouă opțională pentru elevii de liceu. Programa a fost publicată în Monitorul Oficial Ministerul Educației și Cercetării a anunțat,...
Știrea Zilei
O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu am mai plătit salariile de trei luni”. Situație demnă de „Cartea Recordurilor”
O comună din Alba nu are buget votat, deși au avut loc 17 ședințe de Consiliu Local: „Suntem blocați, nu...
FOTO | Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de vedere al Academiei Române
Cerere de înlăturare a bustului lui Octavian Goga din Alba Iulia: Menținerea lui ar fi „ilegală”. Primăria așteaptă punctul de...
Curier Județean
SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul din brațe
SCANDAL în Alba Iulia: Bărbat din Ighiu REȚINUT, după ce a lovit o persoană din Sântimbru în bărbie și unul...
ACCIDENT în Ocna Mureș: Bărbat de 52 de ani, pe tricicletă, acroșat de o mașină pe strada Colonia
ACCIDENT în Ocna Mureș: Bărbat de 52 de ani, pe tricicletă, acroșat de o mașină pe strada Colonia Un accident...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...