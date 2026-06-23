Șofer din Harghita, oprit în trafic de polițiști pe DN 14B, în Alba: Conducea un ansamblu rutier pentru care nu avea categoria necesară. S-a ales cu dosar penal

Un șofer din Harghita a fost oprit în trafic de polițiști pe DN 14B, în Alba. Bărbatul conducea un ansamblu rutier pentru care nu avea categoria necesară și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iunie 2026, în jurul orei 18.10, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DN 14B, la kilometrul 3+600 de metri, în afara orașului Teiuș, un ansamblu rutier, format dintr-un autovehicul și o remorcă, ce totaliza o masă maximă autorizată de 5.090 de kilograme, acesta fiind condus de un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Porumbeni, județul Harghita.

Din verificări a reieșit că bărbatul deține permis de conducere valabil pentru categoriile AM, B1, B, dar nu și pentru categoria necesară conducerii ansamblului rutier.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Asigurați-vă, în prealabil, că dețineți dreptul de a conduce un ansamblu rutier.

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