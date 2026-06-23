Cugirean de 26 de ani, cu mandat de executare, reținut de polițiti și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 3 ani după gratii pentru furt calificat

Un cugirean de 26 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiti și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 3 ani după gratii pentru furt calificat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iunie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Cugir au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 26 de ani, din orașul Cugir, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 22 iunie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

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