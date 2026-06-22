Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
PSD susține învestirea guvernului Veștea și își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și socială a țării.
Consiliul Politic Național a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.
România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare.
„PSD a decis să își asume participarea la guvernare pentru că România și județul Alba au nevoie de stabilitate, dezvoltare și investiții.
Pentru noi, politica înseamnă oameni. Înseamnă antreprenorii care țin economia locală în mișcare, salariații care muncesc în fiecare zi, pensionarii care au construit această țară, agricultorii care produc hrană românească și elevii care reprezintă viitorul comunităților noastre.
La Congresul PNL s-a vorbit mult despre PSD și despre adversarii politici. S-a vorbit însă prea puțin despre antreprenorii care se luptă cu costuri tot mai mari, despre salariații care își doresc venituri mai bune, despre pensionarii afectați de creșterea prețurilor, despre agricultorii care au nevoie de sprijin sau despre elevii și studenții care reprezintă viitorul acestei țări.
Aceasta este diferența fundamentală dintre noi și Ilie Bolojan. Pentru noi, oamenii sunt punctul de plecare al oricărei decizii politice.
Alba are nevoie de un guvern care să susțină investițiile și locurile de muncă. Cele 78 de comunități locale au nevoie de drumuri, apă, canalizare și servicii publice mai bune. Cei 87.000 de pensionari din județ au nevoie de venituri care să țină pasul cu costurile vieții. Cei aproximativ 50.000 de elevi au nevoie de școli moderne, programe de sprijin și oportunități pentru viitor.
Firmele din județ au nevoie de taxe corecte, predictibilitate și sprijin pentru investiții. Agricultura, industria și turismul au nevoie de măsuri care să încurajeze producția, dezvoltarea și consumul.
PSD a ales să participe la guvernare pentru a reprezenta aceste interese și pentru a se asigura că dezvoltarea, investițiile și protejarea nivelului de trai rămân priorități ale actului de guvernare”, a transmis președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.
PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională:
• viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu
• ministrul Justiției – Radu Marinescu
• ministrul Agriculturii – Florin Barbu
• ministrul Energiei – Bogdan Ivan
• ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete
• ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale – Florin Manole
• ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu
• ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu
• Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea
PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică, 21 iunie 2026, în funcția de președinte al Partidului Național Liberal, în cadrul Congresului organizat la Romexpo. Bolojan a rămas singur în această competiție, după ce Adrian Veștea a anunțat vineri, 18 iunie 2026, că […]
PSD decide astăzi dacă susține guvernul Veștea: Ședință importantă convocată duminică. Condițiile, „economia trebuie făcută pentru oameni”
PSD decide astăzi dacă susține guvernul Veștea: Ședință importantă convocată duminică. Condițiile, „economia trebuie făcută pentru oameni” Consiliul Politic Național al PSD se reunește astăzi, 21 iunie 2026, într-o ședință cu miză politică majoră, pentru a decide dacă partidul va intra la guvernare alături de viitorul guvern Veștea sau va rămâne în opoziție. PSD condiționează […]
Marius Hațegan: Sprijin total pentru Ilie Bolojan din partea PNL Alba
Marius Hațegan: Sprijin total pentru Ilie Bolojan din partea PNL Alba 84 de persoane numără delegația din Alba la Congresul Partidului Național Liberal de duminică, 21 iunie 2026. ,,Mesajul nostru, în unanimitate, este acela de sprijin total pentru Ilie Bolojan și reformarea statului. La fel de important, este să reușim să eliminăm din PNL pe […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
25-29 iunie 2026 | Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET
Canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. PROGRAM COMPLET Cu binecuvântarea...
Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card?
Când se dau pensiile în luna iulie 2026, prin Poștă și când intră banii pe card? Peste 4,8 milioane de...
Știrea Zilei
Excelență în Chirurgia Cardiovasculară: Dr. Ioan Mureșan, medicul din Alba care salvează inimi și rescrie destine la Institutul Inimii din Cluj
Excelență în Chirurgia Cardiovasculară: Dr. Ioan Mureșan, medicul din Alba care salvează inimi și rescrie destine la Institutul Inimii din...
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie Bolojan
Dan Motreanu, Florin Roman și Ion Dumitrel, liderii din Alba, printre oamenii de bază ai noului PNL condus de Ilie...
Curier Județean
23-24 iunie 2026 | Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET
Hramul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Alba Iulia: Priveghere de toată noaptea. PROGRAM COMPLET Sărbătorirea Hramului Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul”...
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere
Depozite neconforme de deșeuri închise în Alba: Aproximativ 16.000 de euro pentru servicii de întreținere post-închidere Consiliul Județean Alba a...
Politică Administrație
Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții
Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții PSD susține învestirea...
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere
Ilie Bolojan, ales președinte al Partidului Național Liberal. Cine sunt membrii echipei de conducere Ilie Bolojan a fost ales duminică,...
Opinii Comentarii
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice
Solstițiul de vară 2026: Cea mai lungă zi a anului aduce începutul verii astronomice 21 iunie 2026 va marca unul...