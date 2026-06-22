Comunicat | Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții

Corneliu Mureșan: PSD își asumă guvernarea pentru că România și Alba au nevoie de dezvoltare și investiții

PSD susține învestirea guvernului Veștea și își asumă gestionarea unor domenii cheie pentru redresarea economică și socială a țării.

Consiliul Politic Național a decis, în unanimitate, ca Partidul Social Democrat să participe la formarea unei majorități parlamentare care să susțină un nou Guvern.

România are nevoie urgentă de un guvern funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic. Decizia PSD vine după o analiză amănunțită și după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. Noul Executiv are datoria să ia măsuri pentru reluarea creșterii economice și pentru protejarea populației vulnerabile. Principalele ținte sunt reducerea inflației, finanțarea investițiilor strategice naționale și a celor vitale pentru comunități. Toate aceste demersuri trebuie să se încadreze în rigorile respectării marilor echilibre financiar-bugetare.

„PSD a decis să își asume participarea la guvernare pentru că România și județul Alba au nevoie de stabilitate, dezvoltare și investiții.

Pentru noi, politica înseamnă oameni. Înseamnă antreprenorii care țin economia locală în mișcare, salariații care muncesc în fiecare zi, pensionarii care au construit această țară, agricultorii care produc hrană românească și elevii care reprezintă viitorul comunităților noastre.

La Congresul PNL s-a vorbit mult despre PSD și despre adversarii politici. S-a vorbit însă prea puțin despre antreprenorii care se luptă cu costuri tot mai mari, despre salariații care își doresc venituri mai bune, despre pensionarii afectați de creșterea prețurilor, despre agricultorii care au nevoie de sprijin sau despre elevii și studenții care reprezintă viitorul acestei țări.

Aceasta este diferența fundamentală dintre noi și Ilie Bolojan. Pentru noi, oamenii sunt punctul de plecare al oricărei decizii politice.

Alba are nevoie de un guvern care să susțină investițiile și locurile de muncă. Cele 78 de comunități locale au nevoie de drumuri, apă, canalizare și servicii publice mai bune. Cei 87.000 de pensionari din județ au nevoie de venituri care să țină pasul cu costurile vieții. Cei aproximativ 50.000 de elevi au nevoie de școli moderne, programe de sprijin și oportunități pentru viitor.

Firmele din județ au nevoie de taxe corecte, predictibilitate și sprijin pentru investiții. Agricultura, industria și turismul au nevoie de măsuri care să încurajeze producția, dezvoltarea și consumul.

PSD a ales să participe la guvernare pentru a reprezenta aceste interese și pentru a se asigura că dezvoltarea, investițiile și protejarea nivelului de trai rămân priorități ale actului de guvernare”, a transmis președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan.

PSD își asumă coordonarea unor domenii cheie și propune miniștri care și-au demonstrat deja capacitatea profesională:

•⁠ ⁠viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne – Marian Neacșu

•⁠ ⁠ministrul Justiției – Radu Marinescu

•⁠ ⁠ministrul Agriculturii – Florin Barbu

•⁠ ⁠ministrul Energiei – Bogdan Ivan

•⁠ ⁠ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete

•⁠ ⁠ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității sociale – Florin Manole

•⁠ ⁠ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Mihai Ghigiu

•⁠ ⁠ministrul Culturii – Ionuț Vulpescu

•⁠ ⁠Secretarul General al Guvernului – Radu Oprea

PSD avertizează că votul său de învestitură pentru Cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb. Partidul Social Democrat va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera tergiversări în atragerea fondurilor europene și nici vreun alt experiment fiscal pe seama contribuabililor români.

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