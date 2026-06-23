23-24 iunie 2026 | Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Risc de inundații în Alba și în alte județe din vestul, centrul și sudul țării: Ce au anunțat hidrologii
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Atenționare Hidrologică de Cod galben, valabilă în intervalul 23 iunie, ora 12:00 – 24 iunie, ora 09:00.
Atenționarea vizează fenomene precum scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri ale debitelor și nivelurilor pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.
Codul galben va afecta anumite sectoare de râuri din județele Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Bistrița Năsăud, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș și Vâlcea.
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De asemenea, probabilitatea și intensitatea fenomenelor pot fi mai ridicate pe unele râuri mici din județele: Hunedoara, Gorj, Sibiu, Vâlcea, Dâmbovița și Buzău.
Populația este sfătuită să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și traversarea zonelor inundabile, să nu staționeze pe poduri sau în albiile minore ale râurilor și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare.
COD GALBEN
În intervalul 23.06.2026 ora 12:00 – 24.06.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Crişul Negru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Arad), Crişul Alb – bazin amonte S.H. Vaţa de Jos şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Vaţa de Jos (judeţele: Hunedoara şi Arad), Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni (judeţele: Harghita, Mureș și Bistriţa Năsăud), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita și Mureș), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara şi Arad), Bega Veche – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi și Dolj), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Fântânele (judeţele: Mehedinţi și Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Motru (judeţele: Dolj, Mehedinţi şi Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Gorj, Olt şi Dolj), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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