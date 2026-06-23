Sport

FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, rezultate excelente la naționalele pentru copii 10 ani | Mihai Stănilă și Nicolas Dan, câte două medalii de aur

Dan HENEGAR

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Înotătorii de la LPS Alba Iulia, rezultate excelente la naționalele pentru copii 10 ani | Mihai Stănilă și Nicolas Dan, câte două medalii de aur

Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au obținut rezultate excelente la Campionatul Național de copii 10 ani, extraordinar comportându-se Mihai Stănilă și Nicolas Dan, fiecare cu câte două medalii de aur.

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Cu o echipa mică, LPS Alba Iulia s-a clasat pe locul secund în ierarhia generală, cu 104 puncte, din cele 67 de echipe participante.

LPS Alba Iulia a avut la start 6 sportivi (5 la masculin și unul la feminin), pregătiți de prof. Daniela Bob, antrenor care scrie istorie în municipiul reședință de județ. Copiii albaiulieni au avut o comportare de excepție, cu 4 titluri de campion național, două medalii de argint și două medașii de bronz. Întrecerea s-a desfășurat la Bacău și a reunit 287 de înotători (162 băieți, 125 de fete), calificați în urma etapelor regionale. Rezultate:

*Mihai Stănilă – două tilturi de campion național în probele de 100 metri spate și 100 metri liber, două medalii de bronz la 50 metri spate și 50 metri bras. A mai terminat pe locul 4 la 50 metri fluture și locul 5 la 50 metri spate.

*Nicolas Dan – două titluri de campion național în probele de 50 metri bras și 50 metri fluture, locul 4 în probele de 50 m liber, 50 m spate și 100 m spate și locul 5 în proba de 100m liber.

Ștafeta de băieți a cucerit două medalii de argint, în proba de 4×50 metri liber (în formula, Nicolas Dan, Bogdan Toader, Patric Zgîia, Mihai Stănilă), respectiv în proba de 4×50 metri mixt (în componența, Eduard Vâtca, Nicolas Dan, Mihai Stănilă, Patric Zgîia). „Participarea la concurs a copiilor a fost posibilă datorită sprijinului părinților cărora le aducem mulțumiri pe această cale”, a precizat Daniela Bob. (H.D.M.)

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