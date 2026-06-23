Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal
Prima amendă pentru STP Alba Iulia în timpul grevei: Poliția Locală a sancționat operatorul cu zeci de mii de lei. Care este temeiul legal
Poliția Locală din Alba Iulia a aplicat prima amendă operatorului de transport public din municipiu, STP, după ce primarul Gabriel Pleșa a anunțat recent că administrația locală ia în calcul penalizarea operatorului.
Astfel, potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, prima amendă aplicată STP a fost înregistrată luni, 22 iunie 2026, în cuantum de 30.000 de lei, în baza Legii 92/2007.
Care este temeiul legal pentru aplicarea amenzilor
Constantin-Anton Joldeş, șeful Serviciului Control și Inspecție din cadrul Direcției Generale Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia, a explicat pentru ziarulunirea.ro că temeiul legal în baza căruia se pot aplica sancțiunile este format din:
- LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;
- Legea nr. 155/2010 a poliției locale;
- LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice.
Mai exact, articolul 45 („Răspunderi şi sancţiuni”) din LEGEA nr. 92/2007 prevede amendarea pentru:
- „g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii;”
- „k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;”
Gabriel Pleșa: O să începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public
Reamintim că, la aproape o săptămână de când șoferii STP au pornit greva, iar transportul public din Alba Iulia a fost blocat, Primăria Alba Iulia caută în continuare soluții pentru rezolvarea problemei. Printre acestea s-a numărat și aplicarea de penalități zilnice operatorului:
„Dacă nu reiau cursele, de mâine se face o săptămână. O să începem și cu amenzi, pe zi, pentru neefectuarea serviciului public. Să vedem cât, maximum 25-30.000 pe zi”, a explicat primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, pentru ziarulunirea.ro, luni, 22 iunie 2026.
Merită menționat că Alba Iulia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din transportul public local din ultimii ani, după ce șoferii și angajații STP au declanșat o grevă spontană și au refuzat să mai iasă pe traseu.
Reacția STP Alba Iulia
Reprezentanții STP Alba Iulia nu au putut trimite un punct de vedere cu privire la această situație deoarece, până în acest moment, Societatea de Transport Public Alba Iulia nu a primit amenda. Mai mult decât atât, reprezentanții au aflat din presă această informație.
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