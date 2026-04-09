Secretarul general al Primăriei Alba Iulia, Marcel Jeler, s-a pensionat, după mai bine de 28 de ani în această funcție: Cine i-a preluat atribuțiile

Ioana Oprean

acum 2 ore

Secretarul general al Primăriei Municipiului Alba Iulia, Marcel Jeler (63 de ani), s-a pensionat după aproape 3 decenii în această funcție. Mai precis, Marcel Jeler, a fost secretar al municipiului Alba Iulia 28 de ani și jumătate.

Ieșirea la pensie a lui Marcel Jeler a devenit efectivă joi, 9 aprilie 2026.

Marcel Jeler a fost numit în această funcție (n.a. în acel moment cu titulatura „secretar”) în octombrie 1997, prin ordin al prefectului de Alba.

Anterior Marcel Jeler a fost inspector de specialitate la Consiliul Județean Alba.

Absolvent de Drept, Marcel Jeler are și un masterat în Managementul Instituțiilor Europene.

Atribuțiile lui Marcel Jeler în Primăria Alba Iulia au fost preluate de Georgeta Rângheț, director executiv la Direcția Juridică, Administrație publică locală.

Aceasta este secretar general interimar.

