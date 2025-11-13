Sechestru pe casa în care stă Klaus Iohannis: ANAF dorește să recupereze banii datorați din închirierea imobilului din Sibiu

Acțiunea de recuperare a banilor datorați de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu ar urma să fie începută luni, de ANAF, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

După confiscarea imobilului din Sibiu, fostul Președinte a refuzat să achite prejudiciul de un milion de euro cerut de FISC. ANAF are în plan să ceară magistraţilor instituirea sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, inclusiv pe vila din Sibiu în care locuieşte în prezent împreună cu soţia lui, Carmen.

Familia Iohannis a încasat, timp de 16 ani, o chirie totală de un milion de euro pentru spațiul comercial de pe strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, pierdut ulterior în instanță. Suma include și dobânzile, precum și penalitățile calculate de un expert independent. Imobilul, care a fost între timp confiscat, necesită reparații capitale din cauza infiltrațiilor de apă și a tencuielii deteriorate, mai menționează sursa citată.

Inspectorii ANAF au reușit să intre în locuință doar după ce au fost nevoiți să forțeze ușa, deoarece soții Iohannis au anunțat, prin avocatul lor, că nu mai dețin cheia.

