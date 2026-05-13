Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 15 – 21 mai 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Star Wars: The Mandalorian and Grogu 3D Avanpremiera

Regia: Jon Favreau

Cu: Pedro Pascal, Sigourney Weaver

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Cândva un vânător de recompense singuratic, mandalorianul Din Djarin și ucenicul său Grogu pornesc într-o nouă aventură în universul Star Wars.

Miercuri, Joi 21:00

The Wizard of the Kremlin / Vrăjitorul din Kremlin

Regia: Olivier Assayas

Cu: Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Jude Law, Tom Sturridge, Paul Dano

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller

Durată: 145 min

Rating: AP 12

Un tânăr regizor rus devine un consilier improbabil al lui Vladimir Putin în timp ce acesta ajunge la putere în Rusia post-sovietică, navigând printre complexitatea și haosul noii ere.

Vineri pana Joi 18:25

Mumbo Jumbo / Când Mumbo Jumbo s-a făcut uriaș

Regia: Karsten Kiilerich

Cu: Lars Mikkelsen, Dick Kaysø, Peter Frödin, Annevig Schelde Ebbe, Victor Spanning

Gen Film: Animatie, Familie, Fantastic

Durată: 83 min

Rating: AG

Dublat: Vineri pana Joi 14:20

Top Gun: Maverick – Relansare Aniversara

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 131 min

Rating: AP 12

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Vineri, Luni, Marti 21:00; Miercuri Joi 18:15

Top Gun – Relansarea Aniversara

Regia: Tony Scott

Cu: Tom Cruise, Kelly McGillis

Gen Film: Actiune, Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 110 min

Rating: AP 12

Când simți nevoia de viteză, nu te poți duce decât într-un singur loc: Top Gun, școala de elită a Marinei Americane cu cei mai buni piloți din lume, și filmul care a definit o nouă specie de blockbuster. În rolul care l-a transformat în cea mai mare vedetă a lumii, Tom Cruise este Maverick, pilotul care zboară din instinct, fără să respecte regulile, și care trebuie să-și înfrunte demonii pentru a reuși într-o lume unde locul 2 nu există. Kelly McGillis joacă rolul instructorului civil care ajunge să aibă un interes mai mult decât profesional pentru pilotul rebel. Cu Anthony Edwars în rolul ofițerului „Goose” de la radar și Val Kilmer în rolul rivalului lui Cruise, „Iceman”.

Vineri, Luni, Marti 18:50; Miercuri Joi 16:10

Mortal Kombat II

Regia: Simon McQuoid

Cu: Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Damon Herriman, Martyn Ford, Tadanobu Asano, Jessica McNamee

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 116 min

Rating: AP 12

New Line Cinema prezintă cea mai nouă continuare a ecranizării jocului video care a cucerit generații – Mortal Kombat II. De această dată, campionii favoriți ai fanilor – alături de Johnny Cage în persoană – trebuie să se lupte din nou între ei, în competiția supremă, fără limite, pentru a combate împărăția întunecată a lui Shao Kahn.

Karl Urban este Johnny Cage și joacă alături de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, cu Chin Han, Tadanobu Asano ca Lord Raiden, Joe Taslim ca Bi-Han și Hiroyuki Sanada ca Hanzo Hasashi și Scorpion.

Vineri pana Marti 16:25

Miercuri, Joi 13:55

The Sheep Detectives / Turma vede urma

Regia: Kyle Balda

Cu: Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall, Bryan Cranston

Gen Film: Actiune, Comedie, Mister

Durată: 109 min

Rating: AG

În fiecare seară, un cioban citește cu voce tare o poveste de mister, prefăcându-se că oile sale înțeleg. Când bărbatul este găsit mort, oile își dau seama imediat că a fost o crimă și cred că știu totul despre cum să o elucideze.

Dublat: Vineri pana Marti 11:45; 14:00

Miercuri, Joi 11:45

The Devil Wears Prada 2 / Diavolul se îmbracă de la Prada 2 2D / VIP 2D

Regia: David Frankel

Cu: Stanley Tucci, Anne Hathaway, Emily Blunt, Meryl Streep

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 120 min

Rating: AP 12

The Devil Wears Prada 2 urmărește lupta Mirandei Priestly (Meryl Streep), care se apropie de pensionare, împotriva lui Emily Charlton (Emily Blunt), fosta ei asistentă devenită directoare, în timp ce concurează pentru veniturile din publicitate pe fondul declinului presei scrise.

2D: Vineri, Luni pana Joi 16:00

Sambata, Duminica 16:00; 21:00

2D VIP: Vineri, Luni pana Joi 16:40; 21:30

Sambata, Duminica 16:40

Michael 2D / VIP 2D

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Colman Domingo, Jaafar Jackson, Juliano Valdi

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric, Muzical

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Michael este portretul cinematografic al vieții și impactului unuia dintre cei mai influenți artiști pe care i-a cunoscut vreodată lumea.

Filmul spune povestea vieții lui Michael Jackson dincolo de muzică, urmărind drumul său de la descoperirea talentului său extraordinar ca solist al grupului Jackson Five până la artistul vizionar a cărui ambiție creativă a alimentat o căutare neobosită de a deveni cel mai mare showman din lume.

2D: Vineri, Luni pana Joi 21:15

Sambata, Duminica 18:40; 21:15

2D VIP: Vineri, Luni pana Joi 14:10; 19:00

Sambata, Duminica 14:10

David

Regia: Phil Cunningham, Brent Dawes

Cu: Pavel Bartoș, Bogdan Farcaș, David Măruță, Răzvan Rește

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

David spune povestea unui tânăr păstor din Betleem care pare la început un om obișnuit. Însă o chemare neașteptată îi schimbă viața pentru totdeauna. Când uriașul Goliat începe să terorizeze poporul Israel, David pornește într-o confruntare aparent imposibilă.

Înarmat doar cu o praștie, câteva pietre și o credință de neclintit, el se ridică împotriva fricii și devine simbolul curajului. Drumul său nu este doar o luptă fizică, ci o călătorie profundă despre destin, loialitate, iubire și credință – o poveste care, de-a lungul secolelor, a inspirat milioane de oameni.

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

The Super Mario Galaxy Movie / Super Mario Galaxia: Filmul VIP 3D

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, SF

Durată: 98 min

Rating: AG

Mario, Luigi și prietenii lor sărbătoresc, în Regatul Ciupercilor, Festivalul Stelelor, un eveniment cosmic care luminează cerul cu comete și stele magice. Sărbătoarea este însă întreruptă brutal când Bowser atacă din nou și o răpește pe Princess Peach.

Pentru a o salva, Mario pornește într-o aventură prin galaxie, ajutat de fratele său Luigi, de Toad și de misterioasa gardiană cosmică Rosalina, care îi ghidează prin univers alături de micile creaturi stelare numite Lumas.

Dublat: Vineri pana Joi 12:15

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

