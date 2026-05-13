Sport

FOTO: Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, dramatic, după loviturile de pedeapsă! „U” Cluj, în lacrimi, iarăși la Sibiu, după o finală epuizantă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, dramatic, după loviturile de pedeapsă! „U” Cluj, în lacrimi, iarăși la Sibiu, după o finală epuizantă!

Universitatea Craiova a câștigat Cupa României, după o finală dramatică, tranșată la loviturile de departajare, Au fost 12 execuții, una ratată de I. Cristea („U” Cluj), erou fiind portarul Laurențiu Popescu, la fel ca în semifinala cu Dinamo.

„U” Cluj este în lacrimi, fiind a doua finală pierdută după loviturile de departajare, după aceea de acum 3 ani, când a ratat trofeul în același mod, cu Sepsi Sf. Gheorghe. La „șepcile roșii” a fost titular abrudeanul Ovidiu Bic, care a și marcat la departajare. Craiova visează la event după 35 de ani, iar „U” suferă o decepție

Loviturile de departajare: Al Hamlawi (1-0, gol), Bic (gol, 1-1), Mora (gol, 2-1), Lukic (gol, 2-2), Teles (gol,  3-2), Chipciu (gol, 3-3), Romanchuk (gol norocos, 4-3), Mendy (4-4), Anzor (gol, 5-4), Trică  (gol, 5-5), toți au marcat, Crețu (gol, 6-5), I. Cristea (ratare, apără Popescu

Rivalele se înfruntă în Superligă, duminică, când e cu titlul pe masă, în Bănie!

Finala Cupei României dintre „U” Cluj și Universitatea Craiova a însemnat o  confruntare dramatică, modestă în ansamblu, care a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a se stabili câștigătoarea trofeului! După 90 de minute, scorul a fost alb, ocaziile fiind rare, astfel că au urmat prelungirile.

*Fotbal, doar în prelungiri!

A fost secventa unde a apărut și fotbalul: Al Hamlawi (99) l-a întins serios pe Gertmons, la câteva momente după ce Mendy a reluat pe lângă. Același Mendy (109) putea da lovitura dar nu a putut împinge mingea în plasă din careul mic, la fel și Crețu la poarta cealaltă 4 minute mai târziu. A mai rămas întrebarea, Gertmonas sau L. Popescu, care va deveni eroul finalei…

Atmosferă de cupele europene în tribune, cu două galerii superbe, însă pe teren fotbalul a fost unul de Liga 1, cu multă îndârjire, dar fără farmec, apăsarea mizei și crisparea fiind în prim plan. Săptămâna Mare pentru cele două Universități a început la Sibiu, cu finala din Cupa României. Totul s-a transformat într-un șah etern, iar meciul s-a îndreptat spre prelungiri, a treia finală a compețiției KO” consecutivă la Sibiu, decisă la loviturile de departajare.

Tribune aproape pline, peste 11.700 de spectatori, mai mult de jumătate dintre fani fiind ai Clujului, atât „șepcile roșii”, cât și oltenii afișând scenografii superbe, ultimii cu un omagiu pentru „Tunarul” Oblemenco. În distribuția studenților a fost titular abrudeanul Ovidiu Bic. În inima Ardealului, „U”, un simbol al Transilvaniei s-a luat la trântă cu istoria.

Studenții au au fost de 5 ori până azi în ultimul act, ultima dată în 2015, apoi în 2023 și au cucerit trofeul în 1965!

Învingătoarea a fost premiată cu suma de 240.000 de euro, iar învinsa primește mai puțin cu 100.000

Universitatea Cluj trăiește cu un paradox rar în fotbalul românesc. Deși este unul dintre cluburile istorice ale țării, ”Șepcile roșii” au câștigat Cupa României o singură dată. Singurul trofeu a venit în sezonul 1964 – 1965, succes obținut într-un context special, după o regulă competițională neobișnuită pentru acea perioadă. De atunci, finalele au devenit aproape un coșmar pentru clujeni.

Bilanțul este dureros: un singur trofeu trofeu câștigat; 5 finale pierdute, în sezoanele 1933 – 1934, 1941 – 1942, 1948 – 1949, 2014 – 2015 și 2022 – 2023. De fiecare dată, visul s-a oprit la un pas de glorie.

De partea cealaltă, Universitatea Craiova vine cu o tradiție complet diferită. Oltenii dispută a zecea finală de Cupa României și au ridicat trofeul de șapte ori, ultima dată în sezonul 2020 – 2021.

Finala a capătat o încărcătură specială deoarece cele două formații se luptă simultan și pentru titlul din SuperLigă, iar peste 4 zile se joacă cu titlul pe masă pe „Ion Oblemenco”.

Foto: Lucian DANCIU

